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Devletin zirvesinden peş peşe taziye mesajları!

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan Kara Kuvvetlerine ait Cougar tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 9 askerimiz şehit oldu, 4 askerimiz yaralandı. Elim kazanın ardından şehit olan askerlerimiz için siyasiler sosyal medya hesaplarından peş peşe taziye mesajları paylaştı.

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 17:44
Devletin zirvesinden peş peşe taziye mesajları!

Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi. Elim kazanın ardından şehit olan askerlerimiz için siyasiler sosyal medya hesaplarının peş peşe paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlar...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere havalanan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimizin acısı yüreklerimizi yaktı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bingöl'den Tatvan'a doğru havalanan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterin düşmesi sonucu 9 kahraman askerimizin şehadet haberi yüreklerimizi dağladı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 9 vatan evladımız şehit olurken 4 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Emine Erdoğan: Bitlis'te askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Yaralı askerlerimizin en kısa zamanda şifa bulmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağolsun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimizin ve kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağolsun. Şehitlerimize rahmet olsun. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; şehit olan 9 vatan evladımıza Allah'tan rahmet, yaralanan 4 askerimize de acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Ankara Valisi Vasip Şahin: Bitlis, Tayvan'da düşen helikopterde şehit olan Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Yüreğimiz Bitlis'ten gelen acı haberle yandı. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Muharrem İnce: Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 9 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine sabır; yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.

TayvanMustafa ŞentopVasip ŞahinÖmer ÇelikLütfi Elvan

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