CHP'li Haluk Pekşen'den skandal İstanbul Havalimanı paylaşımı: İktidara gelince...

CHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti hükümetinin Türkiye'ye kazandırdığı dev eserlere karşı hasmane tutumunu sürdürüyor. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü başta olmak üzere tüm dev eserlerin karşısında duran CHP, gözüne dünyanın en işlek havalimanlarından olan İstanbul Havalimanı'nı kestirdi. Tam olarak açıldığında Avrupa'nın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Havalimanı ile ilgili bir paylaşımda bulunan eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen sosyal medyanın tepkisini çekti.



İSTANBUL HAVALİMANI'NI KARGO UÇUŞLARINA ÇEVİRECEĞİZ



Pekşen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu skandal ifadeleri kullandı:



İktidara geldiğimizde ilk imza 3.Havalimanını Kargo Havalimanına çevirmesi ve Atatürk Havalimanının onarılarak ivedilikle yeniden uçuşlara açılması için olacaktır.



TEPKİ YAĞDI



CHP'li Pekşen'in skandal paylaşımına vatandaşlardan sert tepki geldi. Sosyal medya paylaşımları ile Pekşen'e ateş püsküren vatandaşların bazı paylaşımları şöyle:



Çok saçma. O kadar yatırım yapılmış bir havaalanını tribünlere oynamak için kapatmak sığ bir düşünce. Bu kafayla ülke yönetilmez, rövanşist yaklaşımlar ülkeye zarar verir.



Siz ilk nasıl iktidar olacaksınız onu düşünün!



1938'den günümüze ilkelerden hiç taviz verilemedi. Bozmak, yıkmak, kapatmak bir de heykel yapmak.