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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 2 ile yoğun kar uyarısı!

Kar mı yağacak? Hava nasıl olacak? Sorularının yanıtı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden geldi. Meteoroloji’den yapılan son dakika açıklamasına göre, yarın 2 ile yoğun kar yağacak. Marmara, Akdeniz ve Ege'de güneşli havanın etkili olacağı belirtilirken, Doğu ve Güney Doğu için kar ile çığ uyarısında bulunuldu. Peki hangi illere kar yağacak? İstanbul’a kar yağacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

Güncel / 04 Mart 2021 Perşembe 14:54
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den 2 ile yoğun kar uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hafta içinin son gününde 2 kente kar yağacak. Marmara, Akdeniz ve Ege'de güneşli havanın etkili olacağı belirtilirken, Doğu ve Güney Doğu için kar ile çığ uyarısında bulunuldu. Peki hangi illere kar yağacak?

HANGİ İLLERE KAR YAĞACAK?

Türkiye'nin kuraklıkla mücadelesinde en çok merak edilenlerden biri de kar yağışının devam edip etmeyeceği oldu. Milyonlar 'Mart ayında da kar yağışı olacak mı?' sorusuna cevap aradı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada bazı illerde kar yağışının olacağı belirtildi. 5 Mart cuma günü Van ve Hakkari'de kar yağışı sürecek.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda görülecek kar yağışlarının, Hakkâri il geneli Van'ın güney ve Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA BÖLGESİ

Mart ayının ilk haftası Marmara'da güneşli hava ile son bulacak. Trakya ve Güney Marmara'da gün boyu güneşli havanın hakim olacağı belirtilirken, yağmur ve kar yağışının görülmeyeceği belirtildi.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin puslu, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkâri ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hakkâri çevreleri ile Van'ın güney, Şırnak'ın doğu ilçelerinde yoğun (20-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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