Bahçeli'den şehitlerimiz için taziye mesajı!

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden Bitlis'te düşen helikopterde şehit olan 9 askeri personelimiz için taziye mesajı yayımladı.



Bahçeli mesajında; 'Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim'den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun.Söz konusu kaza kırımda dört kahramanımız da yaralanmıştır. Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Bingöl'den Tatvan'a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8'inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş'la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur.'