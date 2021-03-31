Türk SİHA’ları ABD’yi korkuttu! 'Artık eski parlak günlerimiz yok'

Aylardır küresel askeri teknoloji alanında yarattığı büyük değişiklikle dünya gündeminde yer alan Türk İHA/SİHA'ları, bir kez daha kendinden övgüyle söz ettirmeyi başardı. Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline karşı verdiği mücadelede zaferi getirmesinde büyük payı olan Türk Bayraktar TB2 SİHA'ları, sahip olduğu teknolojiyle adını, dünya sahnesine yazdırmayı başarmıştı. Aylardır birbiri ardına analizlere konu olan Türk SİHA teknolojisine yeni bir övgü de ABD'den geldi.



'TÜRK SİHA'LARI KÜRESEL FARK YARATTI'



Foreign Policy'de yayınlanan bir analiz, Türk teknolojisinin gelecek savaşların seyrinin tamamen değiştirdiğini vurguladı. Dağlık Karabağ savaşında kullanılan Türk SİHA'larının, ABD askeri okullarındaki savaş çalışmalarını değiştireceğini vurgulayan yazıda, Bayraktar TB2'ye yönelik dikkat çeken ifadeler kullanıldı.







Dağlık Karabağ zaferi sonrasında ABD ordusunda görev yapan stratejistlerin, savaşlar sırasında hedef olmanın ve hedefi vurmanın çok daha kolay olduğunu fark ettiğini belirten yazı, maliyetin bilinçli bir şekilde düşük tutularak en yüksek performansın gözetildiği SİHA teknolojisinin savaş alanlarında küresel bir anlayış farkı yarattığını ele aldı.



'ARTIK ABD'NİN SİSTEMLERİNE İHTİYAÇ YOK'



ABD ordusunda görev yapan Albay Scott Shaw'ın görüşlerine yer verilen analizde, artık savaş finansmanlarının zaferi getirmekte etkin bir rol oynamadığı vurgusu yapıldı.



'Dağlık Karabağ savaşı bize şunu gösterdi: Artık uluslar, savunma bütçelerinde rekor kırmadan da kombine savaş araçları geliştiriyor. Bunun için ABD veya Rusya olmanıza gerek yok. Kombine savaş aracı geliştirme girişimlerinin maliyetleri, sanılandan çok daha uygun. Bu güçlü teknolojiyi geliştirmek için ABD Hava Kuvvetleri'ninki gibi sistemlerine ihtiyacınız yok.' ifadelerini kullanan Shaw, 6 hafta süren Dağlık Karabağ savaşı sırasında Türk SİHA'larının, çoğunluğu İsrail yapımı olan Ermenistan zırhlı kuvvetlerine tahmin edilemeyecek ölçüde zarar verdiğini ve etkisiz hale getirdiğini sözlerine ekledi.



ETKİ ALANI ÇOK BÜYÜK



Bu tahribattan payını alan mühimmatın, savaşın ön cephelerinde bile yer almadığını vurgulayan Shaw'un sözleri, bunun Bayraktar TB2 teknolojisinin kolaylıkla yönetilebilmesini ve ulaştığı etki alanının büyüklüğünü kanıtlar nitelikte olduğunu gösterdi.



Yeni nesil SİHA teknolojisiyle birlikte askeri uzmanların, ABD'nin eski günlerinde olduğu gibi bombalayarak yakıp yıkma günlerinin sona erdiğine yönelik söylemlerine yer verilen analizde, bu teknolojinin çok daha az eforla çok daha büyük yol katettiği de vurgulandı.



ABD ORDUSUNA SİHA DERSİ



Yazıda, ABD ordusunun, Dağlık Karabağ zaferinin ardından çok daha öldürücü olan SİHA teknolojisiyle ilgili araştırma ve geliştirme çalışmalarına başladığı bilgisi de yer aldı. SİHA'ların, yerde görev yapan askerlerin kamuflajına kadar her türlü detayı değiştireceği de söylendi. Hedefi algılama ve vurma algoritmalarının korkutucu düzeyde üstün olduğunu vurgulayan analiz, ABD ordusunun da yeni SİHA teknolojisiyle ilgili eğitim almaya başladığına yer verdi.