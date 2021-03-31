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ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı! Dikkat çeken artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında yüzde 3.3 oranında artarak 98.9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Ekonomi / 31 Mart 2021 Çarşamba 10:29
ilişkin ekonomik güven endeksi açıklandı! Dikkat çeken artış

Ekonomik güven endeksi Şubat ayında 95,8 iken, Mart ayında %3,3 oranında artarak 98,9 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi),hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mart ayında %2,5 oranında artarak 86,7 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %1,4 oranında artarak 110,2 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %5,1 oranında artarak 105,5 değerini, perakende sektörü güven endeksi %0,2 oranında artarak 109,2 değerini aldı. İnşaat sektörü güven endeksi ise %4,0 oranında azalarak 79,8 değerini aldı.

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