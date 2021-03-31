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Her gün aynı çile! CHP'li İBB yine bildiğiniz gibi...

İBB'nin ulaşım rezaleti vatandaşı isyan ettirdi. Koronavirüs önlemleri kapsamında "sosyal mesafe" ve "kapasite azaltma" önlemlerinin ardından toplu taşımada hala yoğunluk yaşanıyor. Tıka basa dolu metrobüslerde bu sabah yolculuk edenler seferlerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Güncel / 31 Mart 2021 Çarşamba 10:58
Her gün aynı çile! CHP'li İBB yine bildiğiniz gibi...

Toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ'da sabah saatlerinde vatandaşlar işyerlerine gitmek için toplu taşımayı kullanırken duraklarda yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ 'da birçok yolcu ayakta yolculuk ettiğini söylerken, bazı yolcular seferlerin arttırılması gerektiğini, bazıları ise salgın sürecinde bu kalabalığın süreci olumsuz etkilediğini söyledi.

'KALABALIK DA OLSA AYAKTA DA OLSA MECBUR BİNİYORUZ'

Toplu taşımadaki kalabalığa biz çözüm bulunması gerektiğini ifade eden Yavuz Kaya, 'Çok kalabalıktı. Ayakta geldim. İşe yetişmemiz gerekiyor. Kalabalık bile olsa ayakta da olsa mecbur biniyoruz.

Çözümü biz düşünemiyoruz yetkililer düşünecek artık. Vatandaş çözüm üretemez anca üretilen çözümlere uyacak mecbur. Ben her sabah metrobüse biniyorum. Hiç oturamıyorum. Genelde ayakta gidiyorum.' dedi.

'SEFERLER YETERSİZ KALIYOR'

Seferlerin yetersiz kaldığını belirten Sinan Kara, 'Ben oturdum ama şansa. Çok kalabalıktı. Oturma imkanın sıfır. Bugün biraz işe geç kaldım da öyle şansa oturabildim. Akşam 19.00-20.00 arası yine aynı. Oturamıyorsun.

Seferler yetersiz kalıyor. Metrobüs alanları yetersiz kalıyor. Tekrar başlıyorsun beklemeye. Bekledikten sonra değişen hiçbir şey yok. Çok kalabalık' diye konuştu.

Tamer Çokbil ise, 'Berbat geçti yolculuğum. Baksanıza hepimiz iç içeyiz. Çok kalabalık. Kalabalık olsa da mecbur her sabah biniyoruz. Akşam yine aynı şekilde dönüyoruz.

Oturmak yok. Ayakta hepsi. Büyüklerimizden çözüm bekliyoruz ama maalesef bir şey yapmıyorlar. Çok kalabalıktı' dedi.

'SEFERLER YETERLİ OLSA BU KADAR KALABALIK OLMAZ'

Her gün ayakta yolculuk yaptığını söyleyen Müslüm Sönmez, 'Çok kalabalık çok. Aşırı bir kalabalık. Ne oturması ayağımı zor sokuyorum. Her gün Avcılar'dan biniyorum. Metrobüs ve tramvay. Geliş gidiş her gün durum aynı.

Değişen hiçbir şey yok. Çözüm için bilmiyorum ne yaparlar. Seferler yeterli değil. Yeterli olsa bu kadar kalabalık olmaz' şeklinde konuştu.

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