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Biden Ailesi'nin ABD'yi sallayan skandalı!

ABD, Biden Ailesi'nin skandallarla dolu ilişkilerini konuşuyor. ABD Başkanı Joe Biden kameralar karşısında yaptığı gaflar ve uçağa binerken yere düşmesi ile gündemdeyken yakında tüm bunları unutturacak daha büyük bir skandalla gündeme geleceğe benziyor. Biden’ın küçük oğlu Hunter Biden’ın anılarını anlatan, yakın zamanda piyasaya sürülecek bir kitapla Biden Ailesi'nin yıllar önce unutulan 'ilişki' skandalı yeniden konuşulmaya başlandı.

Dünya / 31 Mart 2021 Çarşamba 19:45
Biden Ailesi'nin ABD'yi sallayan skandalı!

ABD, Biden Ailesi'nin skandallarla dolu ilişkilerini konuşuyor.

ABD Başkanı Joe Biden kameralar karşısında yaptığı gaflar ve uçağa binerken yere düşmesi ile gündemdeyken yakında tüm bunları unutturacak daha büyük bir skandalla gündeme geleceğe benziyor.

BIDEN AİLESİ'NİN KARMAŞIK İLİŞKİLERİ

Sabah'ın haberine göre, ilk eşini ve 1 yaşındaki kızını 1972 yılındaki bir araba kazasında kaybeden Joe Biden, iki oğlu Beau Biden ve Hunter Biden ile yalnız kalmış, 1977 yılında ise ikinci eşi, şimdiki ABD First Lady'si Jill Biden ile hayatını birleştirmişti.

BIDEN'IN BÜYÜK OĞLUNUN ÖLÜMÜYLE SKANDAL BAŞLADI

Siyasi hayatı her zaman aktif olan Joe Biden'ın büyük oğlu Beau Biden da, ABD siyasi arenasında önde gelen isimlerden biri olmayı başarmıştı Avukat olan Beau Biden, Delaware Başsavcılığı görevini üstlenmişti ve 2016'da da Delaware valiliği için adaylığını koymayı planlıyordu. Ancak 2015 yılında, bir süredir savaştığı beyin kanserine yenik düşerek hayatını kaybetmişti. 30 Mayıs 2015'te 46 yaşında ölen Beau Biden, arkasında eşi Hallie Biden ve iki çocuğunu bırakmıştı.

KARISINI ÖLEN ABİSİNİN EŞİYLE ALDATTI

Biden ailesini üzüntüye boğan bu olaysa, kısa bir süre sonra büyük bir skandalla çalkalanmıştı. 2017 yılında basına yansıyan haberlere göre Beau Biden'ın küçük kardeşi, evli ve çocuklu Hunter Biden, ölen abisinin eşiyle yasak ilişki yaşıyordu.

BIDEN MUTLULUKLAR DİLEDİ

O dönem ortaya çıkan skandal, Hunter Biden ve eşi Kathleen Biden'ın 24 yıllık evliğini tek celsede bitirmişti. Boşanmanın ardından konuşan Hunter Biden, ölen abisinin eşi Hallie Biden'la yaşadığı ilişkiyi kamuoyuna duyurmuştu. Ortalığı sarsan skandalı ardından açıklama yapan, dönemin eski başkan yardımcısı Joe Biden, çifte mutluluklar dilemiş, ikilinin Beau Biden'ın korkunç ölümünün ardından teselliyi birbirlerinde bulmalarından ailece mutlu olduklarını dile getirmişti.

Yaklaşık 4 sene devam eden ilişkileri 2019 yılında, tam da Joe Biden'ın ABD başkanlığı için aday olduğunu açıklamasıyla son bulan Hunter Biden- Hallie Biden çifti, sessiz sedasız köşelerine çekilmişti. Bu olaylı ilişkinin ardından hemen Melissa Cohen yeni bir ilişkiye yelken açan ve çok geçmeden evlenen Hunter Biden'ın bu acelesi, ABD basınında "örtbas" çabası olarak nitelendirilmişti.

TÜM AYRINTILAR ANLATILIYOR

Biden ailesinin bu skandalı, Hunter Biden'ı anlatan yeni yayınlanacak kitapla bir kez daha gündeme geldi. "Beautiful Things (Güzel Şeyler)" isimli anı kitabında Hunter Biden'ın, o dönem evli olduğu eşi Kathleen Biden'ın, abisinin eşi Hallie Biden'la olan yasak ilişkisini nasıl öğrendiğini tüm ayrıntılarıyla anlatıldı.

KARANLIK SIRLAR

ABD basınına yansıyan haberlere göre Hunter Biden'ın iPad'inde, "eltisi" Hallie Biden'ın aşk dolu mesajlarını yakalayan Kathleen Biden, bu olayın ardından 24 yıllık eşinden boşanma kararı verdi. Yıllar boyunca Hunter Biden'ın kokain bağımlılığıyla mücadelesinde ona destek olan, alkolizmin pençesindeki kocasına her türlü yardımda bulunan Kathleen Biden için kocasının kendisini "eltisi" Hallie Biden ile aldatması, bardağı taşıran son damla oldu.

ABD'de gündeme bomba gibi düşen bu bölümlerin ardından yeni yayınlanacak kitap Biden ailesinin karanlık sırları bir kez daha ortaya çıkaracak ve Biden Ailesi'nin bu skandallarının detaylar gündemi sarsacak.

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