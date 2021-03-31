ABD'den Yunanistan'a büyük şok! 'Dilenciler seçici olamaz'

Yunanistan, son dönemde gerçekleştirdiği askeri anlaşmalar ve tatbikatlar ile Türkiye'ye karşı durmak için çabalıyor. Özellikle Hava ve deniz gücünü kuvvetlendirmek için anlaşmalar yapmaya çalışan Yunan yönetimi, Fransa ve ABD'nin eski uçak ve gemileri envanterine katmaya hazırlanıyor.



Son olarak ABD ile yapılan deniz gücüne takviye anlaşmasıyla, envanterine eski bir ABD fırkateyni eklemeye hazırlanan Yunanistan'da bu durum eleştiri konusu oldu. Eski bir geminin ordu bünyesine 'modernizasyon projesi' kapsamında katılmasına tepki gösteren Yunan medyasına ABD'nin Atina eski askeri ataşesi Robert Palm'dan çok sert tepki geldi.



'Dilenciler seçici olamaz'



5 milyar euro bütçe ile deniz gücünü modernize etme prgramı kapsamında ABD'den alınacak olan fırkateyni eleştirenlere, ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm gündemi sarsacak nitelikte bir yanıt verdi.







Twitter'da bir Yunan kullanıcı, farklı iki fırkateynin fotoğraflarını koyarak ‘Benim istediğim' ve ‘Bana verilenler' mesajını paylaşırken ABD'li diplomat Palm Tweet'in altına 'Dilenciler seçici olamaz' yanıtını verdi.



Palm'in Twitter hesabından yazdığı mesaj Yunan kullanıcıların büyük tepkisine neden oldu.



Yunanistan askeri gücünü yükseltmeye çalışıyor



Yunanistan maddi problemler yaşamasının yanı sıra, eskide kalan ve eleştirilere yol açan askeri gücünü yükseltmek için faaliyetler yürütüyor. Bu bağlamda Fransa ve ABD ile çeşitli anlaşmalar gerçekleştiren Atina'nın bu hamlesi de tıpkı askeri gücü gibi tartışmalara yol açtı.



ABD yönetimi eskidiği için envanterinden çıkartmayı planladığı gemilerden bir kaçını Yunanistan'a vermeyi teklif ederken, Fransa da Cassard Sınıfı Hava Savunma Firkateyni “Jean Bart” ve Georges Leygues Sınıfı Denizaltı Savunma Harbi Firkateyni olan “Latouche-Tréville”i Yunan Donanması'na ücretsiz olarak verme teklifinde bulundu.



Her iki geminin de oldukça yaşlı ve Fransız Donanması'nın envanterinden çıkarılmaya hazırlandığı kaydedildi.