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Muharrem İnce bombayı patlattı!

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi'ni başlatan ve bu oluşumu siyasi partiye dönüştürme yolunda olan Muharrem İnce, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oldu. Türkiye gündemine damga vuran "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili konuşan Muharrem İnce, "Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak" dedi.

Güncel / 03 Mart 2021 Çarşamba 20:46
Muharrem İnce bombayı patlattı!

İnce'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

- Genel merkezimizin tadilat işleri sürüyor. Ankara'da 19 Mayıs'a planlamıştık ama daha erken bitecek. Partinin kuruluşunu bir otelde açıklamak istemiyoruz. Genel merkezi tamamlayıp açıklayacağız. Nisan ayı içinde yaparız. 45 gün içinde yapmak istiyoruz.

- Anket yaptırmadık. Ama yaptıranlardan aldığımız bilgi şu. Yeni kurulan partilerden çok daha iyisiniz diyorlar.

- 27 senedir 30'un üzerine hiç çıkmadık. Bir kez çıkmış. O da Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı seçiminde çıkmış. Ben tekere çomak sokmuşum. İlk kez 30'un üzerine çıkmışım.

"BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ" İDDİASI

- Saraya giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor. Herhalde çıkacak, mahkeme kayıtlarından. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.

ÇATI ADAY HATA OLUR

- Memleket Hareketi'nin sözcüsü olarak söylüyorum. Yakında siyasi parti olacağız. Her parti kendi adayını çıkarsın. Biz de çıkaracağz. Kim en yüksek oy alırsa, ikinci turda söz veriyorum, destekleyeceğiz. Ama onlardan da söz veriyorum. Çatı aday olmaz. Matematik bilimine aykırıdır. Beğendiremezsin bir kesimini.

Muharrem İnce

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