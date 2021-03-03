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FED aşıya güveniyor!

ABD Merkez Bankası (Fed), ekonomik faaliyetin ocaktan şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının daha yaygın dağıtılmasıyla işletmelerin çoğunun gelecek 6 ila 12 aya dair iyimserliğini koruduğunu bildirdi.

Dünya / 03 Mart 2021 Çarşamba 22:27
FED aşıya güveniyor!

Fed, Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporunun Mart 2021 sayısını yayımladı.

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, çoğu Fed bölgesinde ekonomik faaliyetin ocak ayından şubat ortasına kadar "ılımlı" bir şekilde arttığı belirtildi.

Raporda, "Kovid-19 aşıları daha yaygın dağıtıldığı için çoğu işletme önümüzdeki 6-12 ay için iyimser olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ AKSAMALARA RAĞMEN ÜRETİMDE ARTIŞ

Tüketici harcamaları ve otomobil satışlarına ilişkin bildirimlerin karışık bir seyir izlediğine işaret edilen raporda, birkaç bölgenin seyahat ve turizm faaliyetlerinde cüzi gelişmeler yaşandığını kaydettiği ancak eğlence ve konaklama sektöründeki genel koşulların Kovid-19 önlemleriyle kısıtlanmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda, tedarik zincirindeki aksamalardan kaynaklanan zorluklara rağmen çoğu bölge için genel üretim faaliyetinin önceki rapora göre ılımlı bir şekilde arttığı ifade edildi.

Bazı bölgelerin finansal kuruluşların kredi hacimlerinde düşüşler yaşandığını belirttiğine dikkat çekilen raporda, düşük temerrüt oranları ve yükselen mevduat seviyelerine işaret edildi.

Raporda, tarihsel olarak düşük seviyelerdeki konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının konut talebini desteklemeye devam ettiği ve konut fiyatlarının ABD'nin birçok bölgesinde artışını sürdürdüğü kaydedildi.

İSTİHDAMDA İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Petrol ve gaz üretimi ile enerji tüketimiyle ilgili faaliyette de hafif bir artış gözlemlendiği belirtilen raporda, tarım koşullarının önceki rapordan bu yana iyileştiği, birçok bölgede ulaşım faaliyetinin de hafif bir şekilde arttığı ifade edildi.

Raporda, çoğu bölgenin istihdam seviyelerinin yavaş da olsa arttığını bildirdiğine işaret edilerek, iş gücü talebinin endüstriye ve beceri düzeyine göre önemli ölçüde değişiklik gösterdiği, genel olarak yakın vadede istihdam seviyelerinde ılımlı iyileşmeler beklendiği aktarıldı.

Fiyatlandırma gücüne ilişkin de farklı bildirimler olduğu vurgulanan raporda, birkaç bölgenin gelecek birkaç ay içinde ılımlı fiyat artışları bekledikleri bildirildi.

Bej Kitap'taki analizler, Fed'in para politikalarını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesince (FOMC) dikkate alınıyor. FOMC'nin gelecek toplantısının 16-17 Mart'ta yapılması planlanıyor.

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