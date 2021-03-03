Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e çirkin saldırı!

Danimarka'da Müslümanların da çoğunlukta yaşadığı Kopenhag'ın Nørrebro bölgesinde, İslam dünyasını ayağa kaldıran çirkin bir saldırı gerçekleştirildi.



Irkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyesi olduğu öğrenilen bir şahıs, sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalıştı.



KUR'AN-I KERİM YAKMAYA ÇALIŞTI, YERİNDE CEVAP GECİKMEDİ



Sokak ortasında Kur'an-ı Kerim yakmaya çalışan ırkçı Danimarkalı, yoldan geçen 3 kişinin tepkisiyle karşılaştı.



Tepki gösterenlerden biri, ırkçı Danimarkalının elinden kutsal kitabı alırken, diğeri de tekme attı.



AHLAKSIZCA SALDIRMAYA DEVAM EDECEKLER



Öte yandan Kur'an'ı Kerim'in yakılmasının engellenmesine içine sindiremeyen Sıkı Yön (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Kopenhag'da 20 gün boyunca Kur'an'ı Kerim yakma provokasyonu yapacağını belirtti.















