CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçtiler!

Üsküdar Belediyesi CHP Meclis üyeliğinden istifa eden 3 üye AK Parti'ye geçti.



6 ay önce 3 üye istifa etmişti



CHP'den geçen aylarda istifa eden Üsküdar Belediyesi Meclis üyeleri Köksal Durmuş ile Selahattin Kamışoğlu, önceki gün AK Parti'ye katıldı.



Eski meclis üyelerinin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili konuşan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ise, “Belediye meclisinizde 15 CHP'li Meclis üyemiz vardı. 6 ay önce de 3 üye istifa etti. İstifa etme gerekçeleri olarak beklentilerinin karşılanmadığını söylediler. Partiden istifa ediyorlarsa, meclis üyeliğinden de istifa etmeleri gerekir' dedi.