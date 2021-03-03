Bilim Kurulu'nun ardından Bakan Koca'dan flaş açıklama: Fiilen başladı!

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00'de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından yazılı açıklama geldi.



"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kontrollü olarak normalleşme dönemi fiilen başladı. Bunun konforunu yaşarken tedbiri elden bırakmayalım." ifadelerine yer verdi.



İşte alınan kararlar;







