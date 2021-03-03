AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, HDP'lilere ders verdi!

Maviş TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Çocuklar çukurlara, dağlara çağrılırken, eğitim hayatında kopartılırken, okullar yakılıp yıkılırken, öğretmenler şehit edilirken sesi çıkmayanlar bu kürsüden AK Parti'nin cahil toplum istediğini hiç bir şekilde söyleyemez.



AK Parti gerici ve yobaz öğretmenler istiyormuş. Gerici ve yobaz, sadece totaliter ideolojilere inanan ancak sizin gibi kafalar olabilir. Eğer gerici ve yobaz arıyorsanız, tarih dışı kalmış ideolojilere çocuklarımızı mahkum etmek isteyen yandaşınız PKK'ya dönüp bakın ona da iki çift buradan laf söyleyin' ifadelerini kullandı.



İşte o anlar;



