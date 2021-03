Başkan Erdoğan'dan altın ve döviz çağrısı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa seslendi.



Başkan Erdoğan, "Vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlıyorum" dedi.



Başkan Erdoğan şunları söyledi:



"Dünyada ve ülkemizde yaşanan her gelişme Türkiye'ye 19 yılda kazandırdığımız tüm yatırımların anlamını çok daha iyi gösterecektir. Buradan menşeine, rengine, inancına bakmaksızın tüm yatırımcılara bir kez daha sesleniyorum, gelin Türkiye'ye yatırım yapın. Dün ülkemize yatırımlar yapanlar, bugün büyüyen pazarları ve artan kazançlarıyla bunun meyvelerini topluyorlar. Bugün yatırım yapanlar da çok kısa bir sürede aynı kazançları elde edeceklerdir.



"TÜRKİYE KÜRESEL BİR MERKEZ HALİNE GELİYOR"



Artık ülkemizde yapılacak yatırımların ölçek olarak iç piyasayı veya bölge pazarlarını aşarak küresel düzeyde tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmanın ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor. Bu vesile ile vatandaşlarımıza evlerinde tuttukları ve milli servetimiz olan altınları ve dövizleri finans kuruluşları vasıtasıyla ekonomimize kazandırmaları çağrımı tekrarlamak istiyorum. Bundan rahatsız olanlar var. Ben bunları merkezin tümüyle ağına yüklemelerini ve buradan 'win win' esasına göre hem ülkeye hem kendilerine kazanmanın yolunu gösteriyorum.



"GEÇEN YIL 103 BİN YENİ ŞİRKET AÇILDI"



Türkiye'nin yatırımcılar için cazip bir ülke haline geldiği sözümüz afaki bir temenniden ibaret değildir. Bu tespitimiz somut verilere dayanıyor. Mesela, geçen yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken, kapanan şirket sayısı 16 bini dahi bulmadı. Yeni kurulan şirketlerin de önemli bir bölümü uluslararası sermayelidir. Ülkemizde son 10 yılda kurulan 75 bin 700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı.



"FELAKET TELLALLARI YİNE İŞBAŞINDA"



Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde eskiden 175 ülke arasında 84. sıradayken artık 190 ülke arasında 33. sıraya çıkmış bulunuyor. Bu tablo özellikle yatırımcıların ülkemize olan inançlarının, inşa ettiğimiz güçlü alt yapı ve sağladığımız güven sayesinde giderek arttığına işaret ediyor. Tabi ülkemizde felaket tellalları her dönemde olduğu gibi bugünlerde de yine işbaşındadır. Siyasetten medyaya kadar her alanda kendi ikballerini ülkenin ve milletin felaketinde arayanlar hep olmuştur ve olacaktır. Milletimiz bir tarafta istiklal harbini verirken diğer tarafta bir kesim manda savunuculuğunu yapıyor."