Uçuşlarda covid-19 kuralları güncellendi!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçakla seyahat eden yolcuların için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı.



Tabloda Türkiye'den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi.



4 ÜLKE İÇİN EV KARANTİNASI ŞARTI



İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka'da salgın önlemleri kapsamında Türkiye'ye direkt uçuşlar yapılamıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye'ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparlarsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor.



Diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcular ise ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.



ABD UÇUŞLARINDA İYİLEŞME BELGESİ SUNULUCAK



Türkiye'den ABD'ye gidecek yolcular ise koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi ek önlemler getirdi.



Buna göre, 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde koronavirüs testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde koronavirüsten iyileştiklerine dair belgeyi sunmaları gerekiyor.



ALMANYA'YA GİRİŞTE 3 TEST İSTENECEK



Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişlerine izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaçları olan yolcular girişlerine izin veriyor. Yolcular ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor.



Bu arada diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.