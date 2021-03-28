USD (Alış - Satış) : 7,99 - 8,00 EURO (Alış - Satış) : 9,42 - 9,43

Uçuşlarda covid-19 kuralları güncellendi!

Türkiye'ye gelecek yolcular için 14 günlük ev karantinası zorunlu olurken, bazı ülkeler ise Türkiye'den seyahat edecek yolcular için ek önlemler aldı.

Güncel / 28 Mart 2021 Pazar 15:47
Uçuşlarda covid-19 kuralları güncellendi!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçakla seyahat eden yolcuların için uygulanan koronavirüs kurallarının son güncel tablosunu paylaştı.

Tabloda Türkiye'den başta ABD, İngiltere ve Çin olmak üzere toplam 159 ülkeye gidecek yolcular için ise ek kurallar getirildi.

4 ÜLKE İÇİN EV KARANTİNASI ŞARTI

İngiltere, Brezilya, Güney Afrika ve Danimarka'da salgın önlemleri kapsamında Türkiye'ye direkt uçuşlar yapılamıyor. Ancak bahsi geçen ülkelerde bulunmuş yolcuların Türkiye'ye uçuşu bulunan farklı bir ülke üzerinden giriş yaparlarsa son 72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testinin yanı sıra, 14 günlük ev karantinasında kalma zorunluluğu bulunuyor.

Diğer ülkelerden Türkiye'ye gelen yolcular ise ibraz ettikleri negatif PCR testiyle yurda giriş yapabilecek.

ABD UÇUŞLARINDA İYİLEŞME BELGESİ SUNULUCAK

Türkiye'den ABD'ye gidecek yolcular ise koronavirüs önlemleri kapsamında bir dizi ek önlemler getirdi.

Buna göre, 2 yaş ve üstü kişilerin uçuştan önceki 3 takvim günü içinde koronavirüs testi yaptırma ve negatif sonuçlarını yazılı olarak uçuş öncesinde ilgili havayolları yetkililerine ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Daha önce virüse yakalanmış olan kişilerin ise uçuştan önceki 90 gün içinde koronavirüsten iyileştiklerine dair belgeyi sunmaları gerekiyor.

ALMANYA'YA GİRİŞTE 3 TEST İSTENECEK

Türkiye'den turist vizesiyle ülkeye girişlerine izin vermeyen Almanya, sadece önemli bir rolde hizmet eden veya seyahatlerine acil bir ihtiyaçları olan yolcular girişlerine izin veriyor. Yolcular ülkeye girişten 48 saat önce yaptırılmış negatif PCR, RT-LAMP ve TMA test sonucu ibrazı zorunluluğu bulunuyor.

Bu arada diğer Avrupa ülkeleri de Türkiye'den turist vizesiyle yolcu kabul etmiyor.

AlmanyaDanimarkaBrezilyaİngiltere

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement