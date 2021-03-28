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İfşa olan CHP'li bankamatikçi Musa Gül apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan rapor sonrası CHP'li bankamatikçiler ortaya çıktı. Antalya Muratpaşa Belediyesi'nde 2 yıl 1 ay 10 gündür işe gitmeden maaş aldığı tespit edilen Musa Gül, haberinin yapılmasının ardından apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı.

Güncel / 28 Mart 2021 Pazar 14:44
İfşa olan CHP'li bankamatikçi Musa Gül apar topar sosyal medya hesaplarını kapattı

Antalya Muratpaşa'nın CHP'li Belediye Başkanı ve bir çok belediye yöneticisiyle ilgili yürütülen İçişleri Bakanlığı incelemesi sonrası hazırlanan raporda, ilginç detaylar ortaya çıkmıştı. CHP Gençlik kolları Başkanı Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gitmediği halde maaş aldığı tespit edilmişti. Türkiye gündemine bomba gibi düşen gelişme sonrası CHP'li Musa Gül, sosyal medya hesaplarını kapatma kararı aldı.



HESABINI KAPATTI

CHP'li Gül'ün lüks hayatını gözler önüne serdiği Instagram hesabını kapattığı görüldü. Gül, partisiyle ilgili duyurularda bulunduğu Twitter hesabını da aynı dakikalarda kapattı. @musagul14 isimli hesabın sayfasını ziyaret etmek isteyen kullanıcılar, kapalı olduğu süre içinde 'Üzgünüz, böyle bir sayfa yok.' mesajıyla karşılaştı.



NE OLMUŞTU?

CHP'li belediyelere doldurulan kadrolu bankamatikçileri deşifre etmişti. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, CHP Gençlik Kolları Başkanı Musa Gül'ün belediyede 'büro elemanı' olarak istihdam edildiği, Gül'ün 2 sene boyunca işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verilen raporda, Gecekondu ve Sosyal Konutlar Müdürlüğü'nde görevli görünen Musa Gül'ün 2 yıl 1 ay 10 gün boyunca işe gelmediği tespit edilmişti.



HİÇ İŞE GİTMEDEN 4 BİN 700 TL MAAŞ ALDI

Raporda, CHP'li Musa Gül'ün; 2016'da 15 gün, 2017'de 10 gün, 2018'de 15 gün iş yerine geldiği; 2019'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde geçici olarak görevlendirildiği, 2020'de ise hiç işe gitmediği ifade edilmişti. İlçe gençlik kolları başkanıyken belediyede işe yerleştirilip 4 bin 700 TL maaş bağlanan Gül'ün sosyal medya paylaşımları ise lüks yaşamını ele vermişti. 2 sene boyunca ATM memuru gibi çalışan CHP'li Gül'ün kazandığı paralarla lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile belirlenmişti.

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