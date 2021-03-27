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Ödüllü yazar Ümit Özdemir memleketi Şırnak'da konferans verdi!

Bölgenin Tübitaktan ödüllü ve en başarılı okulu olarak bilinen "Şırnak Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatim Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu" ödüllü yazar ÜMİT ÖZDEMİR'i öğrencilerle buluşturdu.

Güncel / 27 Mart 2021 Cumartesi 13:57
Ödüllü yazar Ümit Özdemir memleketi Şırnak'da konferans verdi!

Bölgenin Tübitaktan ödüllü ve en başarılı okulu olarak bilinen 'Şırnak Silopi Hacı Mehmet Ökten Anadolu İmam Hatim Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu' ödüllü yazar ÜMİT ÖZDEMİR'i öğrencilerle buluşturdu. Kendisi de Şırnak Silopili olan İlahiyatçı Yazar Ümit Özdemir etkinliği gerçekleştiren okul müdürü Ahmet Kutlu'ya ve bütün katılımcılara teşekkür etti. 

Programda öğrencilerin kariyer hedefleri, meslek seçimleri, fen ve sosyal bilimlerin yanı sıra İslami ilimlerin önemi, medyanın insanlar üzerindeki etkisi gibi önemli konular konuşuldu. Ayrıca söyleşide öğrenciler merak ettiği bir çok konuyu Ümit Özdemir'e sorma fırsatı buldular. 

Türkiye Diyanet Vakfı Basın ve Medya Sorumlusu da olan Ümit Özdemir'in gerçekleştirdiği programa Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavirlerinden Abdullah Kaplan, Silopi İlçe Müftüsü Muhammed Sait Okumuş, bölgenin kanaat önderlerinden Molla Seyyid Ahmet Bilen ve başka bir çok önemli ismi de iştirak etti. 


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