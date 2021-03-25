Muharrem İnce'nin partisinin logosu belli oldu! Dikkat çeken Mavi ve DSP detayı!

Muharrem İnce'nin kuracağı partinin adı netleşti. İnce, yeni partisine memleket, adalet, vicdan, ve iş kavramlarının baş harflerinden oluşan 'Mavi' adını koydu.



Sloganı da 'Memleket hareketi, Türkiye bereketi' oldu. Partinin Atatürkçü çizgide olacağını açıklamıştı İnce. Mavi ile Mustafa Kemal Atatürk'ün gözlerine atıf yapıldı.



Partinin logosunda da Ecevit'in partisi DSP'nin izlerine yer verildi. Kanatlanmış beyaz bir güvercin siluetinin üzerinde Türkiye haritasının bir bölümü yer aldı. Memleket hareketi yazısındaki i harfinin noktasında da Türk bayrağının ay yıldızı kullanıldı.







CHP'DEKİ İSTİFA KRİZİ BÜYÜYOR



Öte yandan CHP'deki istifaların ardı arkası kesilmiyor. Denizli'de CHP üyesi bir grup, parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Grup adına konuşma yapan Numan Bozca, Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'ne katılacaklarını duyurdu.



MUHARREM İNCE'NİN HAREKETİ'NE KATILACAKLAR



Bozca, 'Biz Atatürk devrimlerine inanmış, memleketi için alın teri dökmüş, işçi, çiftçi, emekçi ile el ele yürüyerek iktidar olmak için bu harekete başlıyoruz.' dedi.



114 KİŞİ İSTİFA ETTİ



Grup, açıklamanın ardından dağıldı. CHP İl Teşkilatından 1 Ocak'tan bu yana çeşitli nedenlerle ayrılan üye sayısının bugün istifa edenler dahil 114 kişi olduğu öğrenildi.



CHP'DE İSTİFALAR HIZLANDI



CHP'de Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağını açıklamasının ardından kopuşlar hız kazandı.



SAKARYA'DA 120 İSTİFA



İnce'nin ve 3 vekilin partiden ayrılmasının arından il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar da devam ediyor.



YALOVA'DA 350 KİŞİ İSTİFA ETMİŞTİ



Yalova'da CHP üyesi 350 kişi, partinin il başkanlığına istifa dilekçelerini sundu.



Muharrem İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi atkılarıyla gelip dilekçelerini teslim eden grup adına il başkanlığı önünde basın açıklaması yapıldı.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişiyle geldiklerini belirten Cavit Kamil Ozman, 3 milletvekili ve bir belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini hatırlattı.



SULTANBEYLİ'DE YÖNETİM DÜŞTÜ



CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin istifasının ardından CHP'de istifalar peş peşe geldi. CHP Sultanbeyli İlçe Başkanlığı'nda 9 ilçe yöneticisi istifa etti. İstifalar sonrası Başkan Hayati Bozkaya ve yönetim tüzük gereği düştü.