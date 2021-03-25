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CHP'nin yandaşı Enver Aysever'e 'danışman' kıyağı: Yılda 70 bin lira aldığı ortaya çıktı!

CHP’li çok sayıda belediyenin yüklü miktarda para ödediği gazeteci Enver Aysever’in, Mudanya Belediyesi’nden de “Kültür Danışmanlığı” adı altında yıllık 70 bin lira aldığı ortaya çıktı. Bununla da kalmayan skandallar zincirinde adı Nilüfer Belediyesi için de geçince adeta CHP'de yandaş Aysever için seferberlik ilan edildiği ortaya çıktı.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 09:16
CHP'nin yandaşı Enver Aysever'e 'danışman' kıyağı: Yılda 70 bin lira aldığı ortaya çıktı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yazarlık atölyesi için, Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarı Enver Aysever ile 238 bin 500 liralık ihale yaptığı ortaya çıkmış, sonrasında gelen tepkiler üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ihaleyi iptal etmek zorunda kalmıştı. Sonrasında ortaya çıkan birçok belediyede etkinlik ve ödeme skandalından sonra bugün yeni detaylara ulaşıldı.



CHP'Lİ BELEDİYELERDE YANDAŞA KIYAK SEFERBERLİĞİ

Aysever'in İstanbul'da Bakırköy, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Sarıyer, Maltepe ve Kartal ilçe belediyeleri ile Muğla Büyükşehir, Edirne Belediyesi, Tekirdağ'ın Muratlı Belediyesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz Belediyesi, Muğla'nın Datça Belediyesi ve Çanakkale'nin Kepez Belediyesi'nde de birçok etkinliğe katıldığı ve yüklü miktarda paralar aldığı ortaya çıkmıştı.



Bursa'ya da karargâh kuran Aysever, CHP'li Nilüfer ve Mudanya belediyeleri ile de anlaşarak 'Aykırı Kumpanya' ve 'Yazı Akademisi' etkinlikleri ile 5 yıl boyunca aynı oyunu sergileyip para aldığı belirlenmişti.



PROGRAMIN SÜRESİNİ UZAT, PARAYI DA ARTTIR!

Eğitim adı altında düzenlenen etkinliklerle sık sık belediye ilişkilerini güçlendiren Aysever, aynı zamanda satılan biletler üzerinden de paralar kazandı. Mudanya Belediyesi'yle 'Yazı Akademisi' isimli eğitim programını başlatan Aysever, günde 2'şer saat düzenlenen programlara katılım sayısını 20 kişi ile sınırlandırdı. Böylece programın süresi uzun tutularak elde edilen kazanç artırıldı.

Diğer yandan bu program 4 haftalık 1'inci dönem ve yine 4 haftalık 2'nci dönem şeklinde düzenlendi. CHP'li belediyeler bu şekilde adeta Aysever'e çalışmış oldu.



70 BİN DE MUDANYA'DAN

Sabah'ta yer alan habere göre, Mudanya Belediyesi'ne yıllarca etkinlik düzenleyen Enver Aysever'in CHP'li Başkan Hayri Türkyılmaz ile sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Söz konusu sözleşmede, Aysever'in Mudanya belediyesine yapacağı kültür ve tarih danışmanlığı karşılığında 70 bin lira alacağı belirtiliyor.



CHP'Lİ BELEDİYELERDE ARSA KAVGASI BAŞLADI

CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene'nin 2014 yılında ilçe olduğunu, mülklerin Çorlu Belediyesi'nde kaldığını CHP'li Çorlu Belediyesi'nin kendilerine ait olması gereken 1 milyon TL'lik arsaları sattığını ve bu yüzden de mağdur olduklarını belirterek veryansın etti.



Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Tekirdağ milletvekillerine seslenerek, 'Ergene 2014 yılında belediye oldu, ilçe oldu. O günden bugüne mülklerimiz Çorlu Belediyesi'nde kaldı. Çorlu Belediyesi bugün mülklerimizi satıyor, kullanıyor, kendi lehine kullanıyor. Bunlar bizim bölgemizde Yulaflı Mahallesi'nde, Sağlık Mahallesi'nde, Yeşiltepe bölgesinde. Tekrar milletvekillerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Torba yasaya bunu bir ek madde ile koyup sahip çıkmalarını istiyoruz' dedi.

SarıyerBeşiktaş

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