USD (Alış - Satış) : 7,97 - 7,98 EURO (Alış - Satış) : 9,43 - 9,44

CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı

CHP içerisinde bir grup Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar kesimden oy almak için yaptığı söylemlerden şikayet ederek, bu konuda rapor hazırladı.

Güncel / 25 Mart 2021 Perşembe 11:09
CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na uyarı: Parti sol düşünceden uzaklaşmamalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelecek seçimler adına oy toplamak için uyguladığı politikalardan, CHP içinden şikayetler var.

Konu ile ilgili geçtiğimiz gün CHP İktidar Hareketi Kurucu Başkanı Rufay Karahan ve beraberindeki heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki makam odasında gerçekleşen ziyarette CHP'li grup hazırladıkları raporu CHP Lideri'ne sundu.

MUHAFAZAKAR KESİME HİTAP
Son günlerde seçmen kitleye 'Önce Allah'a, sonra CHP'ye güveneceksiniz. Allah'ın izniyle iktidar olacağız' gibi seslenişlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerinden rahatsız olan CHP'lilerin var olduğunu gösteren raporda şunlar yer aldı;

PARTİNİN SOLCULUĞU KORUNMALI
CHP sol düşünceden uzaklaşıyor, sağa kayıyor algısı yaratılmamalı ve parti tabanındaki ideolojik düşüncelerin dengeleri korunmalıdır.
Merkez sağ partiler ile yapılacak ittifaklarda partinin sol-sosyal demokrat değerlere bağlılığından koparılmadığı vurgulanmalı.

HDP'Yİ KORKMADAN SAVUNUN
HDP'nin varlığını korkmadan, çekinmeden sosyal ve siyasal yaşamın gerçekliği ve bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesinin gerekliliği anlatılmalıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement