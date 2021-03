Birinci Su Şurası pazartesi başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çevrimiçi olarak Bakanlığın Acil Durum ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuşma yaptı.



Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sonrası ülkeleri ve ekonomileri bekleyen gelişmelerin ele alındığı, fikirlerin ve konuların tartışıldığı bu zirvenin, önemli çıktılar sunacağına inandığını söyledi.



Salgının geçen yıl dünyada tüm ekonomileri olumsuz etkilediğini ve her alanda olduğu gibi tarım ve gıda sektörünün de bundan nasibini aldığını ifade eden Pakdemirli, "Tarım ve gıda alanında tam 106 tedbiri hayata geçirdik. Gıda tedarik ve lojistik zincirlerini doğru yönlendirerek, vatandaşımızın ihtiyacı olan gıda ürünlerine rahatça ulaşmasını sağladık." diye konuştu.



Pakdemirli, dünyada üretilen gıdanın her yıl 3'te 1'inin kayıp ve israf edildiğini, bunları en aza indirecek tedbirlerin alınmasının artık zorunlu hale geldiğini ve bu nedenle tarımı, bilgi ve teknolojiyle daha fazla buluşturmak gerektiğini söyledi.



Pakdemirli, "Eldeki kaynaklarla, yeterli ve karlı üretim yapmak, yani optimizasyon, öncelikli konular arasında yer alıyor. Dünyada suyun yüzde 70'den fazlası tarımda kullanılıyor. Bu nedenle, su kaynaklarını etkin ve tasarruflu kullanmak için tarımda su verimliliğini sağlamak zorundayız." diye konuştu.



Pakdemirli, şöyle devam etti:



"Gelecekte gıda güvenliğimizi garanti altına almak, üretim kaynaklarımızı verimli ve sürdürülebilir kullanmaktan, tarıma daha fazla yatırım yapmaktan geçiyor. Bizler de Bakanlık olarak, bunları ve daha fazlasını düşünerek projelerimizi hayata geçiriyoruz."



Son 19 yılda sertifikalı tohum üretimini 8,3 kat artışla, 1,2 milyon tona çıktığını anımsatan Pakdemirli, yurt içinde kullanılan sertifikalı tohumluk miktarının yüzde 96'sının yerli olduğunun altını çizdi.



Pakdemirli, tarım sektörünün geçen yıl yüzde 4,8 ile son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştığını hatırlatarak, "Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 333,3 milyar liraya yükseldi ve Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.



Türkiye'nin tarım ve gıda ürünlerinde net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayan Pakdemirli, geçen yıl yüzde 5 artışla 20,7 milyar dolarlık ihracat yapıldığını, 5,5 milyar dolarlık dış ticaret fazlası olduğunu kaydetti.



Pakdemirli, son 3 yılda tarımsal destekleri yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıkardıklarını



GIDADA YÜZDE 2 TASARRUF!



Bakan Pakdemirli, eylem planı kapsamında "Dijital Tarım Pazarı" ve "Gıdanı Koru" gibi projeleri hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Türkiye'de her yıl yaklaşık 19 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Ülkemizin yıllık gıda cirosu 500 milyar liradır. Eğer, toplumsal farkındalık meydana getirebilir, yüzde 2'lik bir tasarruf sağlayabilirsek, 10 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz. Eğer yüzde 5'e çıkarırsak 25 milyar liramızı çöpe atmamış oluruz." dedi.



Tarım-sanayi entegrasyonunu hedefleyen kırsal kalkınma kapsamında çok sayıda hibe programı uyguladıklarını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"OSB proje sayımızı son 3 yılda 24'den 49'a çıkardık. Bunlar içerisinde birkaç örnek vermek gerekirse; İzmir-Dikili'deki Sera OSB Avrupa'nın en büyüğü. Yine Adana-Karataş'ta ki su ürünleri ihtisas OSB'nin, hem Türkiye de hem de Avrupa'da ilk ve tek olduğunu da özellikle söylemek istiyorum."



SUYUMUZUN GELECEĞİNİ KONUŞACAĞIZ!



Türkiye'nin Otomobili TOGG'a meteorolojik verilerin anlık aktarılması için çalışma başlattıklarını ifade eden Pakdemirli, bu çalışma ile dünyanın hiçbir meteoroloji otoritesinde bulunmayan bir imkana sahip olacaklarını söyledi.



Pakdemirli, sulama yatırımlarına hız verirken, suyun geleceğini de planladıklarını belirterek, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez gerçekleşecek Birinci Su Şurası'nı, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde haftaya pazartesi günü başlatıyoruz. Şurada ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelerek suyumuzun geleceğini konuşacak, hedeflerimizi ortaya koyacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz." dedi