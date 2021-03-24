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Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist her şeyi anlattı

Terör örgütü PKK'ya katıldıktan 5 yıl sonra örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Helin K. isimli terörist etkin pişmanlıktan yararlanmak istedi. Geçen zaman boyunca yaşadıklarını anlatan Helin K., beden eğitimi öğretmeni tarafından kandırıldığını ve onun yüzünden örgüte katıldığını itiraf etti.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 11:16
Öğretmeni hayatını kararttı! Teslim olan kadın terörist her şeyi anlattı

Kuzey Irak'ta bulunan Gara Dağı'nda terör örgütü PKK'dan kaçan Helin K., Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Helin K.'nın hakkında Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılırken, etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen Helin K., örgütte yaşadığı 5 yılı anlattı.ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİLERİ EYLEMLERE GİTMESİ İÇİN YÖNLENDİRMİŞHelin K., ifadesinde beden eğitim öğretmeninden bahsederek, "Beden eğitimi öğretmenimiz, aynı zamanda atletizm takımında hocam olan Sadettin beni atletizm yarışlarına götürüyordu. Nevruz günü sınıfa gelerek, 'Çocuklar bugün Nevruz kutlamalarına katılabilirsiniz' dedi" ifadelerine yer verdi.

"'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin"

Sabah'ın haberine göre gittiği yerde Apo posterleri ve PKK bayraklarını gördüğünü söyleyen Helin K., "Öğretmenim tavsiye ettiği için suç olduğunu düşünemedim. Yine atletizm yarışından dönünce bir gece öğretmenimizin evinde kaldık. Bize 'Kobani'ye destek için miting var. Ailelerinizi de ikna edip gidin' dedi" şeklinde konuştu.

O öğretmen ağabeyini de örgüte göndermiş

Helin K. ifadesine şu şekilde devam etti: "Öğretmenimiz bir başka gün bu kez o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak'ın atletizm öğrencilerini davet ettiğini söyledi. Belediyeye gittiğimizde öğretmenimiz beni Kışanak'a parmağıyla gösterip örgütü kastederek, 'Başkanım bunun abisi de orada' dedi. Çünkü örgüte katıldıktan sonra Suriye'de ölen ağabeyim de beden eğitimi öğretmenimiz Sadettin'in öğrencisiydi. Sadettin öğretmen, öğrencilere para dağıtırken, bana 50 TL fazla verdi."

"Parti binasından Gara'ya götürüldüm"

Bir akrabasının da örgüte katıldığını öğrenen Helin K., "Mahsun adında bir akrabamızın HDP kanalıyla örgüte katıldığını öğrenince ben de il binasına gittim. Sonra birlikte parti binasından çıkıp başka bir eve gittik. Burada iki kişi daha bekliyordu. Sonra Cudi Dağı'na buradan da Kuzey Irak'taki Gara Dağı'na götürüldüm"ifadelerine ye verdi.

"Terör eğitimini İtalyan uyruklu askerler veriyordu"

Örgütte eğitim aldığını da söyleyen Helin K., "Bana suikast eğitimi, ev ve sokak baskınları, şehir savaşları ve yakın dövüş eğitimi verdiler. Kerkük'te bize anti terör eğitimini İtalyan uyruklu eski üst düzey askerler veriyordu" dedi.

Suriye

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