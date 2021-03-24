Belediye Başkanı trafik kazası geçirdi!

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti 7. Olağan Kongresi'nden dönüşte Ankara İstanbul istikametinde İzmit Akmeşe mevkiinde trafik kazası geçirdi, Kazada hafif yaralanan Şeyma Döğücü'nün tedavisi Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.



ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU



Döğücü'nün trafik kazası geçirdiğini duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden geçmiş olsun dileklerini iletti.



"Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum"