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AK Parti MKYK'nın ardından Ömer Çelik'ten açıklamalar!

Kritik AK Parti MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Güncel / 24 Mart 2021 Çarşamba 19:14
AK Parti MKYK'nın ardından Ömer Çelik'ten açıklamalar!

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sona erdi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından satırbaşları; 

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde seçilen yeni MKYK üyeleriyle eski üyelerin de katıldığı parti genel merkezindeki toplantı sona erdi. Toplantı sonrasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik son dakika açıklamalarında bulundu.

AK PARTİ'DE MYK BELLİ OLDU
1. Recep Tayyip Erdoğan – Genel Başkan
2. Binali Yıldırım – Genel Başkanvekili
3. Numan Kurtulmuş- Genel Başkanvekili
4. Hayati Yazıcı – Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
5. Erkan Kandemir – Teşkilat Başkanı
6. Ali İhsan Yavuz – Seçim İşleri Başkanı
7. Hamza Dağ – Tanıtım ve Medya Başkanı
8. Efkan Ala – Dış İlişkiler Başkanı
9. Jülide Sarıeroğlu – Sosyal Politikalar
10. Özlem Zengin – Halkla İlişkiler ve Sivil Toplum Başkanı
11. Mehmet Özhaseki - Yerel Yönetimler Başkanı
12. Nurettin Canikli – Ekonomi İşleri Başkanı
13. Vedat Demiröz – Mali ve İdari İşler Başkanı
14. Mustafa Şen – Ar-Ge ve Eğitim Başkanı
15. Leyla Şahin Usta – İnsan Hakları Başkanı
16. Ömer İleri - Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı
17. Çiğdem Karaaslan – Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
18. Fatih Şahin – Genel Sekreter
19. Ömer Çelik – Parti Sözcüsü
20. M. Naci Bostancı – TBMM Grup Başkanı
21. Mahir Ünal – TBMM Grup Başkanvekili
22. Mustafa Elitaş – TBMM Grup Başkanvekili
23. Bülent Turan - TBMM Grup Başkanvekili
24. M. Emin Akbaşoğlu - TBMM Grup Başkanvekili
25. Cahit Özkan – TBMM Grup Başkanvekili
26. Ayşe Keşir – Kadın Kolları Başkanı
27. Eyüp Kadir İnan –Gençlik Kolları Başkanı

Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle;
Gelecek dönemle ilgili olarak siyasi değerlendirmelerini MKYK üyeleriyle hangi beklentiler içerisinde olduğunu paylaştı. MKYK üyelerimiz de şu an da kendileri söz alarak kendi değerlendirmelerini paylaşıyor. Genel Başkanımız yeni dönemde görev alacak üyeleri açıkladı. Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş bey Genel Başkanvekili olarak görev yapacak.

Geçmiş MKYK çok tarihi olaylara şahit olduğumuz bir dönemi temsil ediyordu. Örneğin 30 yıl işgal altında olan Karabağ topraklarının kurtarılmasını takip etmişti. Ayasofya'nın yeniden camii olarak işlevine dönmesi milletimizin büyük bir talebiydi, geçmiş dönemdeki MKYK takip etti. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler Türkiye tarihinde çok önemli yer edinmiş gelişmeler, MKYK bunu da takip etmişti.

Pek çok dış politika ve iç politika konusu, bunların yönetilmesi, başarılı şekilde parti politikası haline getirilmesi ve milletimizle paylaşılmasına geçmiş dönemdeki MKYK şahitlik etmiştir. Teşkilatlarımız Türkiye'nin her tarafından geldiler, büyük bir coşkuyla kongrenin gerçekleşmesine katkı sundular. Siyasi partiler millet için vardır. AK Parti kendisini milletin varlığına adamış bir partidir. Milletimizin özlemlerini, taleplerini devlete yansıtmak için büyük bir misyonu üstlenmiş bir partidir. Büyük bir Türkiye ve dünya markasıdır.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Diyarbakır Anneleri'nin selamını aldık, başımızın üstüne koyduk. Bir kere daha kongremizde Cumhur İttifakı'nın birliğinin önemi, geleceğe dönük irademizin altı çizildi.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Cumhurbaşkanımızının takdirinde bir konu bu. Bu tip durumlardaki bütün tahminler boşa çıkar. Ne zaman, nasıl yapılacağı tamamen cumhurbaşkanımızın takdiridir. O listelerin de uydurma olduğunu görmüşsünüzdür. Ankara siyasetinin cilvelerinden biri bu, kabine revizyonuyla ilgili tahminde bulunmak.

TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLMESİ

Usulüne ilişkin bir problem yok. Burada önemli olan, egemen bir devlet olarak Türkiye hakkını kullanmıştır. Hepimizin odaklanması gereken konu, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili daha çok ne yapabileceğimizdir.

TÜRKİYE'NİN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLMESİ

Usulüne ilişkin bir problem yok. Burada önemli olan, egemen bir devlet olarak Türkiye hakkını kullanmıştır. Hepimizin odaklanması gereken konu, kadına şiddetin önlenmesiyle ilgili daha çok ne yapabileceğimizdir. Siyaset kurumu, hükümet bunu farklı enstrümanlarla yapabilir. Enstrümanların değişmesi bu hattan ayrıldığı anlamına gelmiyor. Kadın haklarını güçlü şekilde savunuyoruz.

Kadınların görkemli mücadelesi aslında bir insanlık mücadelesidir. Bu konudaki birçok çeşitli eleştiriler var. Bir kısmının iyi niyetli olduğunu düşünüyoruz, değerlendiriyoruz. İyi niyetli olan bütün eleştirilere saygı duyuyoruz.

Pek çok tartışmanın neticesinde bu şekilde bir sonucun ortaya çıkması kesinlikle kadın haklarından vazgeçildiği anlamına gelmiyor. Hem kamusal hem siyasi hayatta kadının yer alması, kadına şiddetin önlenmesi bizim için sadece politik bir tercih değil, aynı zamanda ahlaki bir sorumluluk.

Ak PartiÖmer ÇelikRecep Tayyip Erdoğan

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