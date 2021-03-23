Fransa'da cami inşaatına belediye desteği ülkeyi karıştırdı!

Fransa'nın Strasbourg şehrinde yapımı süren Eyüp Sultan Camii'nin inşaatı hükümet ile belediye başkanı arasında sert tartışmalara neden oldu.



Strasbourg Belediyesi, 50 binden fazla Müslümanın yaşamını sürdürdüğü kentte yapılacak ibadethane için 2,6 milyon euro'luk bir destek ödemesi yapılacağını açıkladı.



Söz konusu açıklamanın ardından Fransa İçişleri Bakanı Darmain, Twitter hesabından söz konusu kararı sert sözlerle eleştirdi.



CAMİ İNŞAATININ DURDURULMASI İÇİN TALİMAT!



Vatandaşlara seslenen Darmain, "Acilen gözünüzü açın. Ayrımcılık yasası bir an önce çıkmalı" diyerek gözdağı verdi.



Fransız İçişleri Bakanı, kararın iptali için valiliğe emir verdiğini duyurdu.



İTİRAZI OLAN KANUNLARI DEĞİŞTİRSİN!



Tüm bu gelişmeler üzerine açıklamada bulunan Strasbourg Belediye Başkanı Jeanne Barseghian, "Sayın Darmian'ın normal yollar varken paylaşım yaparak tepki göstermesine şaşırdım. Kanunlara göre ibadethanelerin inşasında yüzde 10 oranında destek veriliyor. Daha önce de verildi." ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı, kanunları uyguladıklarını ifade ederek, "Sayın Darmian'ın itirazı varsa kanunları değiştirsin" dedi.