USD (Alış - Satış) : 7,90 - 7,92 EURO (Alış - Satış) : 9,41 - 9,42

Tunç Soyer’in “Askıda fatura”sı yalanmış!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (İZSU) 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattığı ortaya çıktı. Yaşanan bu skandal olay CHP'li Tunç Soyer'in "Askıda fatura" yalanını da gözler önüne serdi

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 23:47
Tunç Soyer’in “Askıda fatura”sı yalanmış!

CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU)'nun 4 yaşındaki D.R.'ndan 6 bin 930 TL istediği öğrenildi.

Soyer'in konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapması bekleniyor. İZSU'nun 4 yaşındaki D.R.'ndan 6 bin 930 TL istediği öğrenildi.



HIZAL: "YAPTIĞINIZ HATALARIN BEDELİNİ İZMİR'İN EVLATLARINA ÖDETEMEZSINIZ!"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun, 2017 doğumlu bir çocuğa, vefat eden babasının borcu sebebiyle icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz!" dedi.



Özgür Hızal; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de içinde bulunduğu CHP'li 11 Büyükşehir Belediyesi 'Başka bir su yönetimi mümkün!' diyerek bir çalışma yaptığını hatırlatarak, "Anlaşılıyor ki, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Başka bir su yönetimi mümkün' derken, vefat eden babasının yerine, 4 yaşındaki bir çocuğa, su faturası borcu nedeniyle icra takibi başlatmış. İzmir'de, CHP'li Büyükşehir başkanlarının bir araya toplanıp, daha önce yaptıkları gibi, sadece laf üzerinde kalan bir anlayış da hareket etmeleri bizleri yine şaşırtmadı"diye konuştu.

"4 YAŞINDA BİR ÇOCUĞA İCRA GÖNDERİRKEN 'ASKIDA FATURA'YI GÖREMEDİK!"

Özgür Hızal; "Daha önce çok defa övündükleri 'Askıda fatura'ya ne oldu da, 4 yaşında bir çocuğa icra gönderirken 'Askıda fatura'yı göremedik! Sosyal belediyeciliği PR çalışması ile karıştıranlar, sosyal belediyeciliği bile beceremediklerinin bizlere bir kez daha göstermiş oldular" şeklinde konuştu.

TASLAK: "4 YAŞINDAKİ BİR ÇOCUĞA İCRA TAKİBİ BAŞLATILMASI ZULÜM"

AK Parti İzmir Gençlik Kolları İl Başkanı Recep Tayyip Taslak da; "CHP'li İzmir Belediyesi'nin 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi başlatması zulümdür ve kabul edilemez. İzmir BB'nin bunu bile yapacağı aklımıza gelmezdi ve sonunda bunu da yaptılar dedirtti. Kardeşimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.

Ak Parti

loading...

YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

22-28 Mart Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement