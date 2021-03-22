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Selahattin Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2015 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Güncel / 22 Mart 2021 Pazartesi 16:54
Selahattin Demirtaş’a 3 yıl 6 ay hapis

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 2015 yılında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada savcı mütalaasında sanığın 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

3 YIL 6 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Demirtaş'ı 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Selahattin Demirtaş SEGBİS ile duruşmaya bağlandı. Duruşmaya avukatları da katıldı.
Sanık Demirtaş savunmasında, 2 defa Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu, yıllardır siyaset yaptığını ifade ederek, 'Dış politika kararlarını eleştirdiğim için hakkımda çok sayıda hakaret davası açıldı. 2 cümle eleştiri kurdum diye 2 ayrı iddianame düzenlendi. Uzatmanın anlamı yok, hükümeti eleştirdim. Cumhurbaşkanı ve başbakanı direk hedefe almadım. Niye o kadar az söyledim diye şu anda üzgünüm. Çok yumuşak açıklama yapmışım. Hükümeti eleştirmek demokratik toplumun görevidir. Bir adalet beklentim yok' dedi.

Cumhuriyet savcısı, 24 Aralık 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada olay tarihinde başbakan olan Ahmet Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak söylemlerde bulunduğunu anlattı. Mütalaada, sanığın söylemiş olduğu ifadelerin görüş, açıklama ve eleştiri sınırını aştığını, söz konusu ifadelerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğü 10. Madde kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi. Sanığın açıklaması ve ifadelerinin kabul edilebilir eleştiri ve ifade özgürlüğünü aştığı değerlendirilmesinde bulunulan mütalaada, sanığın katılanlara yönelik hakaret suçunu işlediği sabit olduğu belirtildi. Sanığın tek bir eylemle 'hakaret' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçları işlediği anlatılan mütalaada, Türk Ceza Kanunu'nda işlenilen bir fiil ile birden fazla suçu oluşturduğu dikkate alınarak, bu kapsamında en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerektiği aktarıldı.

Selahattin DemirtaşAhmet DavutoğluRecep Tayyip Erdoğan

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