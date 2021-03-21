USD (Alış - Satış) : 7,27 - 7,28 EURO (Alış - Satış) : 8,66 - 8,67

ABD Başkanı Joe Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını 'hayal kırıklığı' olarak yorumlayarak 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden ani ve gerekçesiz olarak çekilmesi hayal kırıklığı yaratmaktadır.' dedi.

Dünya / 21 Mart 2021 Pazar 20:27
ABD Başkanı Joe Biden'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması kararını 'derin hayal kırıklığı' ile karşıladıklarını belirtti.

'Hayal kırıklığı' olarak değerlendirdi
Biden, Ankara'nın İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin kararı hakkında yaptığı yazılı açıklamada, 'Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi olarak da bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden ani ve nedensiz ayrılması derin hayal kırıklığıdır.' ifadesini kullandı.

Anlaşmanın ilk imzacısı olan Türkiye dahil dünyanın birçok yerinde kadın cinayetlerinin sayısında artışlar yaşandığını kaydeden Biden, kadınlara yönelik şiddetin sona ermesi noktasında ülkelerin birlikte çalışmaları gerektiğini vurguladı.

'Cesaret kırıcı bir geri adım'
Biden, 'Kadınlara yönelik şiddetin küresel ölçekte son bulmasına yönelik uluslararası hareket için bu kararın cesaret kırıcı bir geri adım olduğu' yorumunu yaptı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki cinsiyet temelli şiddete herkesin karşı olması gerektiğini ifade eden ve son dönemde Gürcistan'daki kadın cinayetlerini hatırlatan Biden, 'Bu durum hepimizi yaralıyor, kadınların şiddete uğramadıkları toplumlar yaratabilmek için daha fazlasını yapmalıyız.' ifadelerine yer verdi.

İstanbul Sözleşmesi nedir?
Asıl adı 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi' olan İstanbul Sözleşmesi, 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 121. toplantısında kabul edildi.

Sözleşme, Türkiye dahil 34 ülke tarafından yürürlüğe konulurken, Ukrayna, İngiltere, Çekya, Slovakya, Moldova, Litvanya, Lihtenştayn, Letonya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzaladı ancak yürürlüğe koymadı.

Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017'de imzaladı. Avrupa Konseyi üyesi Rusya ve Azerbaycan ise sözleşmeyi imzalamayı reddetti.

Aile'yi hedef alıyordu
İstanbul Sözleşmesi 'aile'yi yıkmayı hedef alırken eşcinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu da açıyordu.

Öte yandan eşcinsel sapkınları destekleyerek fonlayan Joe Biden, eski rakibi Demokrat başkan adayı olan LGBT'li Pete Buttigieg'i Ulaştırma Bakanlığı görevine getirerek ABD tarihinde bir ilke imza atmıştı.

ErmenistanAzerbaycanİngiltereBulgaristanGürcistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement