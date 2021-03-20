İstanbul Sözleşmesi iptal edildi, provokatörler işbaşı yaptı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, ‘Kadına yönelik şiddeti engelleyen yasa' diye pompalanan ancak eşcinselliği meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı.



Karar sonrası provokatörler işbaşı yaptı. Bunların başında ise; Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) TIR'ları ile ilgili ihanete imza atan ve ardından hakkında başlatılan yargılama sonrasında yurt dışına kaçan firari Can Dündar geldi.



İşte sosyal medya üzerinden konuyu saptırarak militanlığa devam eden 'vatan haini' Dündar'ın o provokatif tweetleri:









