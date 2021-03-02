USD (Alış - Satış) : 7,30 - 7,32 EURO (Alış - Satış) : 8,81 - 8,82

HDP'li Pervin Buldan koronavirüs risk haritasında algı yapmaya kalkıştı cevabını aldı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Kovid-19 risk haritasında mavi (düşük riskli) ile belirtilen illeri seçim sonucu HDP'nin kazandığı illermiş göstererek 'Adıyaman’ı kaybettik ama Uşak’ı aldık.' dedi. Kirli algı oyununa ise cevap 'Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok' sözleriyle Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'dan geldi.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 07:22
HDP'li Pervin Buldan koronavirüs risk haritasında algı yapmaya kalkıştı cevabını aldı

PKK'nın dağ kadrosuyla yan yana poz veren, terör örgütünün siyasi kolu durumundaki HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yine insanların damarına basan bir paylaşıma imza attı.

Kişisel ve toplumsal sağlığın söz konusu olduğu koronavirüs risk haritasında dahi algı yapmaya çalışan Buldan, 'Düşük Riskli' olduğu için mavi ile gösterilen Uşak üzerinden mesaj vererek 'Adıyaman'ı kaybettik ama Uşak'ı aldık.' ifadelerini kullandı.



'BÖYLE BİLİNE'

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın haritalı paylaşıma tepki göstererek 'Burası vatan sevdalısı Efeler diyarı Aşıklar şehri Uşak. Virüslere olmadığı gibi terör örgütlerine de destekçilerine de yer yok. Böyle biline.' dedi.



DİKKATLİ BAK. 11 BELEDİYENİN 10'U AK PARTİ'DE

Buldan'ın paylaşımını alıntılayan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ''Bu mavi senin bildiğin mavi değil AK partinin iki renginden biri. Dikkatli bak. 11 belediyenin 10'u AK partide'' paylaşımını yaptı.



'ŞEHRİMİZ HİÇ BİR VİRÜSE GEÇİT VERMEMEKTEDİR'

AK Parti Uşak eski Milletvekili Alim Tunç da sosyal medya paylaşımında '2 yıl 2 gün düşman işgalinde kalan Efeler Diyarı Uşak, 1 Eylül 1922'de işgalden kurtulmuştur. Şehrimiz hiç bir virüse geçit vermemektedir.' ifadelerini kullandı.



BULDAN'IN TBMM'DEKİ FEZLEKE DOSYASINDA YOK YOK

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında 'Dokunulmazlıklarının kaldırılması' istemiyle TBMM'ye sunulan fezlekede 2 dosya var.

Birincisinde 'Kobani soruşturması' kapsamında hazırlanan fezlekede 'devletin birliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma', 'adam öldürme', 'adam öldürmeye teşebbüs', 'yağma', 'bayrak yakma' gibi suçlamalar yer alıyor.

Buldan'ın ikinci fezlekesinde 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', Beştaş'ın ikinci fezlekesinde 'suçu ve suçluyu övme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik', Temelli'nin ikinci dosyasında 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme', 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçlamaları yöneltiliyor.

İsmail GüneşAk PartiMilletvekiliPervin Buldan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı