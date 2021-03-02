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Bakan Soylu duyurdu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı kararlarla birlikte 'kontrollü normalleşme' dönemi başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu süreçte 'yeni ve daha yoğun denetim modeline' geçileceğini duyurdu.

Güncel / 02 Mart 2021 Salı 07:33
Bakan Soylu duyurdu: Yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası tüm Türkiye’nin beklediği kararları açıkladı. Buna göre ‘çok yüksek riskli’ iller dışındaki tüm şehirlerde restoran, lokanta ve kafeterya gibi mekanlar 07.00-19.00 arası, yüzde 50 kapasite ile açılacak... Hafta sonu kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkarken yüksek ve çok yüksek riskli illerde bir süre daha pazar günü devam edecek. Akşam 21.00 ile sabah 05.00 arasındaki sokağa çıkma yasağı ise sürecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 'kontrollü normalleşme' döneminin başlamasıyla birlikte 'yeni ve daha yoğun bir denetim modeline' geçileceğini duyurdu.

Bakan Soylu'nun Twitter'daki paylaşımı şöyle:

''İllerimizin risk düzeyine göre “Kontrollü Normalleşme” döneminde yeni ve daha yoğun denetim modeline geçiyoruz.
Milletimizin fedakarlığı ve kurallara uyma hassasiyetiyle, bu süreci inşallah birlikte atlatacağız.
Temizlik
Maske
Mesafe
ve tüm kurallara uyarak hep birlikte...''


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