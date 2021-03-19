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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Başkan Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı. Başkan Erdoğan'ın katıldığı görüşme 15.27'de başladı ve 45 dakika sürdü. Erdoğan görüşmede "Yunanistan'ın kışkırtmalarına karşı tutumumuzu koruyoruz." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca "Gümrük Birliği Anlaşması güncellenmeli." görüşünü bir kez daha yineledi. Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz konulu uluslararası konferans teklifini yineleyerek, AB Zirvesi'nin "birlik dayanışması" bahanesiyle Rum ve Yunan ikilisi tarafından suistimal edilmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Güncel / 19 Mart 2021 Cuma 17:29
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan kritik temas! AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Başkan Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, Doğu Akdeniz ve Ege'de istikrar ve iş birliğinden yana olan Türkiye'nin bu çerçevede attığı yapıcı adımlara değinerek, Yunanistan'ın ve Kıbrıslı Rumların tüm kışkırtmalarına ve mütecaviz eylemlerine rağmen, bu tutumu muhafaza ettiklerini bildirdi.

Erdoğan, görüşmede, zirveye sunulacak raporun olumlu gündem istikametinde Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik önerileri objektif ve yapıcı bir bakış açısıyla yansıtacağına inandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, AB yöneticileri ile görüşmesinde, 25-26 Mart'taki AB Zirvesi'nden somut çalışmaların önünü açacak bir netice beklediklerini belirtti.

AB YÖNETİMİNDEN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA
Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmenin ardından Michel ve von der Leyen'in ortak açıklaması yayımlandı.

Açıklamada, 25-26 Mart'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde yapılan görüşmede, 10 Aralık 2020'deki AB zirvesinden sonraki durumun değerlendirildiği, ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum, Kıbrıs müzakereleri ile Türkiye-AB ilişkilerinde gelinen noktanın ele alındığı belirtildi.

AB tarafının gerginliğin düşürülmesinin devamının önemine ve daha pozitif bir AB-Türkiye gündemi için güven tesisinin güçlendirilmesine işaret ettiği kaydedildi.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin durumu hakkında görüş alışverişi yapıldığı ifade edilen açıklamada, Libya ve Suriye gibi bölgesel konuların da gündeme geldiği bildirildi.

Görüşmede, Michel ve von der Leyen'in AB Liderler Zirvesi'nden sonra Türkiye'ye olası ziyaretlerinin de konuşulduğu aktarıldı.

CUMA NAMAZINDAN SONRA GEÇTİ
Başkan Erdoğan, cuma namazının ardından Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

GÖRÜŞME 15.27'DE BAŞLADI 45 DAKİKA SÜRDÜ
Erdoğan, burada AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşme saat 15.27'de başladı ve 45 dakika sürdü.


TOPLANTIYA KATILANLAR
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer alıyor.

ObjektifYunanistanMevlüt ÇavuşoğluSuriyeRecep Tayyip Erdoğan

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