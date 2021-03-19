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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'in 'diktatör' iftirasına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı’na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz.

Siyaset / 19 Mart 2021 Cuma 11:32
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'in 'diktatör' iftirasına sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:
Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum: Bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz...

DEMOKRASİYE DİKTATÖRCE SALDIRDINIZ

Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastin siyasi aygıtı oldunuz.


KES, KOPYALA, YAPIŞTIR SALDIRI!

Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor.

Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete bire bir taşıdığınız "diktatör" ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür.

Kara propoganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemi ile siyasi hayatmıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir.

Özgür ÖzelAk PartiÖmer ÇelikDevlet BahçeliRecep Tayyip Erdoğan

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