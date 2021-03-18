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Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Türkiye’nin tarih alanında önemli çalışmalarıyla tanınan Mehmet Genç, vefat etti. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde iktisadi gelişmeleri anlatan çalışmalarıyla bilinen Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Kültür-Sanat / 18 Mart 2021 Perşembe 22:56
Tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın, Mehmet Genç'in ardından taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında,

Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da taziye mesajı yayınladı. Şentop mesajında; Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da taziye mesajı yayınladı. Altun mesajında; "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir." Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

MEHMET GENÇ KİMDİR?

4 Mayıs 1934 Artvin, Arhavi doğumlu olan Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi. Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Aynı enstitüde 1965'ten 1982 yılına kadar "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi'nde çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.

1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde "İktisat Tarihi" ve "Tarih Metodolojisi" dersleri vermeye başladı. Konsolide bütçe üzerine çalışmalar yaptı.

1973'ten itibaren "Osmanlı İktisat Tarihi" alanında birçok yerli ve yabancı birçok seminere ve toplantıya katıldı.1985-1988 yılları arasında TRT'de danışman olarak çalıştı ve burada birçok kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu.

Mustafa ŞentopMehmet Genç

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