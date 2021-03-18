Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye net mesajlar!

Bakan Akar yaptığı açıklamada, "ABD'nin, YPG ile iş birliği yapmak yerine Türkiye ile işbirliği yapması gerekir. Biz buna hazırız, doğru olan da budur. Yunanistan’ın Ege ve Akdeniz’deki tahrik edici eylemleri askla kabul edilemez, sorunların çözümüne katkı sağlamaz. Bunlarla bir yere varılmayacağını herkes bilmelidir." ifadelerini kullandı.