Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar sert düştü!

Dolar kuru, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi. Yeni günde Merkez Bankası'nın faiz kararı takip edildi.



Dolar kuru ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Jerome Powell'ın açıklamalarıyla gevşedi. Piyasalar için Mart ayının en önemli haftasının ilk kararı geldi. Fed, Açık Piyasa Komitesi toplantısı (FMOC) gerçekleşti. Toplantının ardından Fed, faiz kararını açıkladı. Buna göre faiz değişmeyerek, %0,00 - %0,25 aralığında sabit kaldı



POWELL'IN GÜVERCİN DURUŞUYLA DOLAR KURUNDA YÖN AŞAĞI DÖNDÜ



Fed'in faiz kararı öncesinde artan belirsizliğin etkisiyle 7.64 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru, kararın ardından gevşeme hareketleri sergiledi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarıyla kur, 7.49 seviyesine kadar çekildi. Dolar kuru, dün gün içi en yüksek 7.64 lira seviyesini test ederken, en düşük ise 7.48 lirayı gördü.



DOLAR KURU YENİ GÜNE 7.50 KRİTİK SEVİYESİNİN ALTINDA BAŞLADI



Merkez Bankası'nın faiz kararının geleceği yeni güne ise dolar kuru 7.49 seviyesinden giriş yaparken, en yüksek 7.56 lirayı test etti. En düşük ise 7.32 lirayı gördü.



Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı için toplandı. TCMB, Para Politikası Kurulu (PPK) Mart 2021 toplantısı Naci Ağbal başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu. TCMB, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 19'a çekti.



Dolar kuru Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında sert düşerek 7.32 liraya kadar çekildi.



Bugün yurt içinde gözler Merkez Bankası'nda (TCMB) oldu. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucu faiz kararı saat tam 14:00'de duyurdu. Merkez Bankası faiz karar metninde enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşa dikkat çekti.



MERKEZ BANKASI ENFLASYON HEDEFLEME STRATEJİSİ DOĞRULTUSUNDA KARAR VERECEK



Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, daha önceki yaptığı açıklamalarda her fırsatta yüzde 5 enflasyon hedefinin altını çizerek, 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' mesajı vermişti.



POWELL: ENFLASYONDAKİ ENDİŞELER GEÇİCİ



Fed Başkanı Jerome Powell, piyasaların odaklandığı iki konuya açıklık getirdi. ABD ekonomisinde oluşan enflasyon riskine karşın, varlık alımları ve para politikası duruşu konusunda piyasalar Powell'dan net mesajlar bekliyordu. Powell, piyasalara genişlemeci duruşun süreceği yönünde söylemlerde bulunurken, enflasyondaki endişeleri geçici olarak tanımladı.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.



'ENFLASYON GEÇİCİ OLARAK YÜZDE 2'Yİ AŞARSA FAİZ ARTIRIMI OLMAYACAK'



Fed Başkanı Jerome Powell, dün akşam ki faiz kararının arından enflasyonun yüzde 2 hedefinin altında olmaya devam ettiğini belirterek, 'Baz etkilerinin ötesine baktığımızda ekonomi yeniden açılmaya devam ettikçe fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı görebiliriz. Fiyatlarda tek seferlik artışların enflasyon üzerinde sadece geçici etki yapması büyük olasılık. Enflasyonda yüzde 2'nin üzerine geçici artış faiz artırımı için şartları karşılamayacak.



'HEDEFLERİ YAKALAMADA ÖNEMLİ İLERLEME OLMADAN VARLIK ALIMLARI AZALTILMAYACAK'



Varlık alımlarının azaltılmaya başlanması için hedeflerin yakalanmasına doğru önemli ilerleme görülmesi gerektiğini vurgulayan Powell, 'Varlık alımlarının azaltılmaya başlanması konusunda mümkün olduğu kadar önceden bilgi sağlamak istiyoruz' diye konuştu.