İmamoğlu kendisine tepki gösteren gazi yakını ile ilgili: 'Münasebetsiz!'

Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 'Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil' diyerek tepki göstermişti.



İmamoğlu ise 'Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun. Seni araştırır bulurum ben merak etme' diye yanıt vermişti.



GAZİ YAKININA MÜNASEBETSİZ DEDİ!



İmamoğlu olayın ardından yaptığı açıklamada, gazi yakını için “münasebetsiz” ifadesini kullanarak, “Bir vatandaşın bence münasebetsiz bir girişimi oldu. Yani yapacak bir şey yok. Kimdir bilmiyorum, bakılır. Benimle bu dini duygular üzerinden kimse bu tarz bir ilişkiye girmeye kalkmasın” dedi.