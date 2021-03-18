Cani anne! 8 yaşındaki oğlunun ağzına benzin döküp ateşe verdi

Kasiyer olan 31 yaşındaki Anastasia Baulina, iddialara göre oğlu Andrey ile kavga ettikten sonra onu bahçeye götürüp, bir bidon ile benzini döküp, ardından çocuğu ateşe verdi. Raporda yer alan bir ifadeye göre, kadının çakmak kullanmadan önce çocuğu korkutmak amacıyla benzini ağzına döküp, 'Bak bakalım nasıl yanacak' dediği öne sürüldü.



'Ağlarken ağzına benzin dökülüyordu'



8 yaşındaki Andrey'in 12 yaşındaki kız kardeşi Natasha ise 'Ağlarken ağzına benzin dökülüyordu' dedi. Natasha'nın korku içinde kaçtığı, anne ve üvey baba Pavel Baulin'in alevleri söndürüp ambulans çağırdığı, ancak vücudunda ciddi derecede yanık oluşan çocuğun 2 gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi. Anneye cinayet soruşturması başlatılırken, gözaltına alındı.



