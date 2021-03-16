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Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

Hizmet için göreve geldiğini iddia eden CHP'li belediyelerin yandaş gazeteci-yazar Enver Aysever'i nasıl fonladığı deşifre oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, Türkiye'nin çeşitli belediyelerin sponsorluğunda eğitimlere katıldığı belirlendi. Yandaş gazeteci Enver Aysever'in Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Siyaset / 16 Mart 2021 Salı 09:12
Mersin, Mudanya, Şişli, Ataşehir... CHP'li belediyeler yandaş gazeteci Enver Aysever'e çalışmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, Türkiye'nin çeşitli belediyelerin sponsorluğunda eğitimlere katıldığı belirlendi.

Aysever'in İzmir'den Bursa'ya, Mersin'den İstanbul'a birçok farklı belediyede "Yazı Akademisi", "Aykırı Okuryazarlık Atölyesi" ve "Edebiyat Buluşmaları" adı altında eğitim ve yazarlık eğitimi verdiği öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen okuryazarlık kursu için 238 bin 500 lira aldığı ortaya çıkan Aysever'in, İzmir'den Bursa'ya, Mersin'den İstanbul'a birçok farklı belediyede; Yazı Akademisi, Aykırı Okuryazarlık Atölyesi, Edebiyat Buluşmaları adı altında eğitim verdiği ortaya çıktı.

Aysever; Mersin Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın Mudanya Belediyesi, İstanbul'un Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nde birçok atölye çalışması ve söyleşi gerçekleştirdi.

MERSİN: Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın düzenlediği 'Enver Aysever ile Aykırı Okuryazarlık Atölyesi' geçen yıl gerçekleştirildi.

Online olarak düzenlenen atölyede, 25 kişilik gruplara 3 kur şeklinde eğitim verildi. Her ayın son hafta sonu yapılan 4'er saatlik atölyeler toplam 24 saat sürdü. Yaşanan olaydan sonra söz konusu haberin bulunduğu sitedeki görsellere ulaşılamaması da dikkat çekti.

MUDANYA: Aysever, Mudanya Belediyesi'nin projelendirdiği "Mudanya Akademi"nin etkinliğinde de eğitim verdi. Düzenlenen atölyenin 4 hafta sürdüğü ve Aysever'in her ay farklı bir grupla okuma ve yazma üzerine çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

İzmir, Mersin ve Bursa'da kazandıkları yetmeyen Aysever, İstanbul'daki iki belediyede de çeşitli eğitimler verdi.

ŞİŞLİ: Şişli Belediyesi tarafından 15 Şubat 2020'de düzenlenen "Edebiyat Buluşmaları"na Aysever konuk olarak alındı. Etkinlik, Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleştirildi.

ATAŞEHİR: Ayrıca Ataşehir Belediyesi de Aysever ile "okumak ve yazmak" üzerine 4 hafta süren atölye çalışması gerçekleştirdi. Etkinlik geçtiğimiz yıl 4-11-18 ve 25 Mart'ta Neşet Ertaş Kültürevi'nde düzenlendi.

238 BİN TL BÜYÜK TEPKİLERE NEDEN OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in Yaşam Boyu Eğitim Projesi kapsamında "okuryazarlık" eğitimi verme kararı sonrasında gazeteci Enver Aysever ile anlaştığı ve atölye hizmetinin ihaleye çıkarıldığı ortaya çıkmıştı.

İhaleye giren firmanın Enver Aysever ile anlaşma şartı koyduğu bu kapsamda 20 kişiye "okuryazarlık" kursu vermesi karşılığında Aysever'e 238 bin 500 TL verildiği öğrenildi.

Aysever'e günlük ortalama 13 bin 250 TL verilmesi ve bu ücretin yanında 4 yıldızlı otel konaklaması ve yemek ücreti gibi ihtiyaçlarının da karşılanması büyük tepkilere neden oldu.

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