Merdan Yanardağ Amerikan şirketinin fıkra gibi anketiyle coştu

İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Twitter’dan yaptığı paylaşımda adını vermediği uluslararası bir kuruluşun anket yaptığını öne sürdü.



Aytun Çıray, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şu anda tüm anketler telefonla yapılıyor. Millet fişleneceğinden korkarak doğru yanıt veremiyor. Ama uluslararası bir kuruluş adına yapılan yüz yüze çalışmadaki gözlemsel verilere göre.. AK Parti yüzde 17-20 MHP yüzde 4-6 Diğerlerine gelince.. Sadece İyi Parti geliyor demekle yetinelim" ifadelerine yer verdi.



Tele1'de sabahtan akşama kadar akılalmaz muhalefet çizgisiyle capslere konu olan ve her seferinde sosyal medyada alaya alınan sözde emperyalist, Amerikan karşıtı Merdan Yanardağ ise Aytun Çıray'ın fıkra gibi seçim anketi verilerini alıntılayarak "Neden olmasım.. Benim için sürpriz olmaz. Bir Amerikan araştırma şirketinin yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anket.. İyi Partili Aytun Çıray açıkladı. Burada belki tek sorun MHP oylarının beklenenden daha düşük çıkmasıdır. Geri kalan sonuçların tümü olasılık dahilindedir. Dikkat "olasılık" dedim, "mutlak" demedim" dedi.





