USD (Alış - Satış) : 7,57 - 7,58 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

İstanbul'da 80 kişilik kaçak partiye baskın! Rekor ceza aldılar, gazetecilere saldırdılar...

İstanbul polisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Bebek'te bir otelde eğlence düzenlendiği ihbarını alan ekipler otele baskın yaptı. Eğlenceye katılan kişiler işlemlerin ardından gazetecilere saldırdı. Otelde kalan bazı kişiler görüntü alan basın mensuplarına meyve attı.

Yaşam / 14 Mart 2021 Pazar 11:30
İstanbul'da 80 kişilik kaçak partiye baskın! Rekor ceza aldılar, gazetecilere saldırdılar...

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.



OTELDEN AYRILANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.



Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti.

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı.



Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.

Beşiktaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement