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Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu. 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

Güncel / 14 Mart 2021 Pazar 23:30
Bakan Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanları için 'dijital mektup' çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için 'Destan Yazanlara Mektup Yazalım' sloganıyla düzenlediği dijital mektup kampanyasının linkini paylaştı.

#DestanYazanlaraMektupYaz
Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla Sağlık Personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler.https://t.co/3pXVhdChXP

'Yürekten bir teşekkürü hak ettiler'
'DestanYazanlaraMektupYaz' etiketini kullanan Koca, 'Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler.' ifadelerini kullandı.

14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes 'dijital mektup' sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.

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