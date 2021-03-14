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Alman medyasından haddini aşan sözler! Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar!

Almanya’nın en büyük gazetelerinden biri olan Süddeutsche Zeitung'ta 'Dikkatli ol, baş belası' başlıklı skandal bir yazı yayımlandı. Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef alan yazıda Erdoğan için 'bedel ödemesi gereken' bir 'otokrat' ifadeleri kullanıldı.

Dünya / 14 Mart 2021 Pazar 10:13
Alman medyasından haddini aşan sözler! Türkiye’yi ve Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar!

Süddeutsche Zeitung'da Tomas Avenarius'ın kaleme aldığı yazı emperyalist Batı'nın Türkiye'ye bakışını özetler nitelikte.

Yazıda Joe Biden'ın 2017'de Erdoğan'ı 'bedel ödemesi gereken' bir 'otokrat' olarak olarak bahsettiği ve Başkanlığa geçtikten sonra Erdoğan'ın hedeflerini bildiği için dikkatli davrandığı ifade edildi.

ABD'NİN ÇIKARLARINA KARŞI SİYASET!

Biden'ın güç dengesinde Erdoğan'ın niyetini bildiği ifade edilen yazıda ABD ile Türkiye'nin çatışma noktaları ön plana çıkartılarak 'Türkiye Ortadoğu'nun tamamında söz sahibi olmak istiyor, Suriye, Libya ve Irak'a müdahale ediyor. Haber7'de yer alan habere göre, ABD ile müttefik SDG (Terör örgütü PKK/YPG) ile savaşıyor.' denildi.



NE TRUMP NE AB S-400'E KARŞI ÇIKABİLDİ

Yazıda Rusya'dan satın alınan s-400'lerle ilgili Joe Biden yönetiminden medet umarcasına 'Alınan Hava Savunma Sistemi konusunda ne Trump ne de Avrupa Birliği (AB) Türkiye'ye gerekli tepkiyi veremedi' denildi.

TÜRKİYE OSMANLI MİRASINDAN FAYDALANIYOR

Zeitung, 'Yumuşak güç' diye tanımlanan Ortadoğu'da rekorlar kıran 'Türk dizileri ve ince siyasetle Türkiye'nin bölgede Osmanlı mirasını canlandırdığı' ifadelerine yer verdi.

ANKARA ABD VE NATO'NUN İSTEKLERİNİ KABUL ETMEZSE!

ABD'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin de ABD'ye muhtaç olduğu vurgulanan yazıda Türkiye'nin milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD ittifaklarından ayrı kendi oyununu farklı/değişken ittifak ve güçlerle kurmaya çalışması eleştirilirken Türkiye'ye 'çözüm' olarak S-400'lerden vazgeçmesi, Yunanistan'la 'tehdit' politikasını bırakması gerektiği ifade edildi. Türkiye'nin Bunları yapmadığı takdirde ise 'ABD ve Avrupa'dan daha ciddi tepkilerin geleceği' şeklinde Türkiye'ye uyarıda bulunuldu.

YunanistanLibyaSuriye

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