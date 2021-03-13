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Sinir krizi geçiren şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı

Şişli'de sinir krizi geçiren ve evdeki eşyaları sokağa atarak ateşe vermek isteyen şahıs, 1,5 saat süren eylemini olay yerine gelen özel harekat polislerini görünce sonlandırdı.

Güncel / 13 Mart 2021 Cumartesi 15:35
Sinir krizi geçiren şahıs özel harekat polislerini görünce eylemini sonlandırdı

Olay saat 12.30 sıralarında yaşandı. İzzetpaşa Mahallesi'nde yaşadığı evi yakmak isteyen Niyazi A.'ya evdekiler engel olamayınca polise haber verildi.

İhbar üzerine eve gelen polisi gören Niyazi A., kendini balkona kilitleyerek eşyaları sokağa atmaya başladı.

Sürekli, “Askeri personel gelsin, askeri helikopter gelsin diye bağıran Niyazi A., elindeki keserle balkonun cam ve duvarlarını kırarak eylemini sürdürdü.



Binada yaşayan vatandaşlar korku ve panikle kaçışarak evlerini terk ederken meraklı kalabalık sokakta toplanarak olan biteni izledi.

Olay yerine emniyet şeridi çeken polis ekipleri sosyal mesafe kuralını hatırlatarak vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman balkon duvarına çıkan kişinin düşme ya da atlama ihtimaline karşı aşağıda hava yastığı açarak önlem aldı.

Yaklaşık 1,5 saat eylemini sürdüren kişi eve gelen özel harekat polisinin üstündeki askeri desenli üniformayı görünce ikna olarak eylemini sonlandırdı.

Özel harekat polisi, eşliğinde ambulansa alınan kişi hastaneye kaldırıldı.



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