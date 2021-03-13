Osman Gökçek sordu: Meral Akşener İmamoğlu'na neden tepki göstermiyor?

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet yine Cuma akşamına bomba gibi düştü. Programda Türkiye'nin siyasi gündemini değerlendiren Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar gününde attığı tweette HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının yer almasını değerlendirdi.



İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILMALI



İYİ Partili kesimlerin büyük tepki gösterdiği tweeti Meral Akşener'in 'Arkadaşlar rahatsız olmuş' diye geçiştirmesine tepki gösterek Gökçek, bu tutumunun Akşener'e zarar verdiği ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılması gerektiğini söyledi.







İMAMOĞLU'NA OY VERENLERİN VİCDANI SIZLIYORDUR



Daha önce bir çok kez terör örgütü PKK ve yöneticilerine saygı duruşunda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile İmamoğlu'nun 8 Mart'ta birlikte ağaç dikmeye gitmesini de eleştiren Gökçek, herkesi barıştıracağım diyen İmamoğlu'na 'Türk Milleti böyle bir barış istemiyor' diye tepki gösterdi. Gökçek, 'İmamoğlu'na oy verenlerin vicdanı sızlıyordur' ifadelerini kullandı.







