USD (Alış - Satış) : 7,57 - 7,58 EURO (Alış - Satış) : 9,03 - 9,05

Osman Gökçek sordu: Meral Akşener İmamoğlu'na neden tepki göstermiyor?

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart'ta attığı tweete Meral Akşener'in yeterli tepkiyi göstermediğini söyleyerek, bunun Akşener zarar verdiğini ve İYİ Parti'nin acilen Millet İttifakı'ndan ayrılmasını gerektiğini söyledi.

Güncel / 13 Mart 2021 Cumartesi 01:21
Osman Gökçek sordu: Meral Akşener İmamoğlu'na neden tepki göstermiyor?

Beyaz TV'nin sevilen programı Sürmanşet yine Cuma akşamına bomba gibi düştü. Programda Türkiye'nin siyasi gündemini değerlendiren Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar gününde attığı tweette HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adının yer almasını değerlendirdi. 

İYİ PARTİ MİLLET İTTİFAKI'NDAN AYRILMALI

İYİ Partili kesimlerin büyük tepki gösterdiği tweeti Meral Akşener'in 'Arkadaşlar rahatsız olmuş' diye geçiştirmesine tepki gösterek Gökçek, bu tutumunun Akşener'e zarar verdiği ve İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan ayrılması gerektiğini söyledi. 



İMAMOĞLU'NA OY VERENLERİN VİCDANI SIZLIYORDUR

Daha önce bir çok kez terör örgütü PKK ve yöneticilerine saygı duruşunda bulunan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan ile İmamoğlu'nun 8 Mart'ta birlikte ağaç dikmeye gitmesini de eleştiren Gökçek, herkesi barıştıracağım diyen İmamoğlu'na 'Türk Milleti böyle bir barış istemiyor' diye tepki gösterdi. Gökçek, 'İmamoğlu'na oy verenlerin vicdanı sızlıyordur' ifadelerini kullandı. 



Meral AkşenerPervin BuldanOsman GökçekSürmanşet

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement