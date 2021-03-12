Fuat Oktay'dan '12 Mart muhtırası' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 12 Mart muhtırasının 50. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.



Oktay yaptığı paylaşımda "Bugün demokrasimiz adına büyük bir utancın, vesayet odaklarının muhtıralı darbesinin yıl dönümü. Tam da bu yüzden yeni, sivil bir anayasaya ihtiyacımız var diyoruz. Birilerinin dayattığı değil, aziz milletimizin özgür iradesini ve ortak değerlerini yansıtan bir anayasa diyoruz" ifadelerine yer verdi.





