USD (Alış - Satış) : 7,44 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 8,90 - 8,92

Ali Erbaş'ın hastalığı üzerinden algı yapanların yalanı ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavrüse yakalandığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu. Hastanede gözetim altında tutulan Erbaş ile ilgili olarak sosyal medyada Amerikan Hastanesi'nde yatıyor şeklinde oluşturulan yalan gündem çürütüldü. Ankara'da Amerikan Hastanesi olmadığı ve Ali Erbaş'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde kontrol altında olduğu belirtildi.

Güncel / 12 Mart 2021 Cuma 10:42
Ali Erbaş'ın hastalığı üzerinden algı yapanların yalanı ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavrüse yakalandığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.



Yaptığı bu paylaşımla dua isteyen Erbaş'a sağlık temennileriyle birlikte hastalığı bile fırsat bilerek kötü yorum yapanlar da geçikmedi. Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğüne yönelik bir lgı alışması başlatıldı.

Sosyal medyada iddia edilen hastane yalanı çürütülerek Ankara'da Amerikan Hastanesi'nin olmadığı ve Erbaş'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi. 

ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ YOK!

Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor.

İŞTE YALAN PAYLAŞIMDA BULUNAN EKİP

Gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekonomist Mustafa Sönmez, KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde sürdüğü yalanını paylaştı.

Mine Kırıkkanat'ın; Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında seviyesiz paylaşımda bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Ekonomist Mustafa Sönmez; "Sınavdasın Ali Erbaş, yoksullarla birlikte. Nereden çıktı Koç’un Amerikan Hastanesi? Yukarıdaki takip ediyor seni. Kılıç yanında mı?" iddiasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Mustafa Sönmez’i eleştirerek, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyor biliyor musunuz. Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecek misiniz?" diye sordu.




"HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, 10 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.

Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.

Mine Kırıkkanat

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Eda Doğan

13 Mart Balık burcundaki Yeni Ay’ın burçlara etkileri

Eda Doğan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
TÜRKER AKINCI

84 Ve 94 Ruhları...

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement