Ali Erbaş'ın hastalığı üzerinden algı yapanların yalanı ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş koronavrüse yakalandığını kendi sosyal medya hesabından duyurdu.







Yaptığı bu paylaşımla dua isteyen Erbaş'a sağlık temennileriyle birlikte hastalığı bile fırsat bilerek kötü yorum yapanlar da geçikmedi. Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğüne yönelik bir lgı alışması başlatıldı.



Sosyal medyada iddia edilen hastane yalanı çürütülerek Ankara'da Amerikan Hastanesi'nin olmadığı ve Erbaş'ın Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gördüğü belirtildi.



ANKARA'DA AMERİKAN HASTANESİ YOK!



Bazı gazeteci, avukat, ekonomist ve akademisyenler; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü iddia etti. Ankara'da Amerikan Hastanesi bulunmuyor.



İŞTE YALAN PAYLAŞIMDA BULUNAN EKİP



Gazeteci Mine Kırıkkanat, Ekonomist Mustafa Sönmez, KOSGEB Eski Denizli Bölge Müdürü Kemal Bildiş ve Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu; Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisinin Amerikan Hastanesi'nde sürdüğü yalanını paylaştı.



Mine Kırıkkanat'ın; Prof. Dr. Ali Erbaş hakkında seviyesiz paylaşımda bulunması kamuoyunda tepkiyle karşılandı.



Ekonomist Mustafa Sönmez; "Sınavdasın Ali Erbaş, yoksullarla birlikte. Nereden çıktı Koç’un Amerikan Hastanesi? Yukarıdaki takip ediyor seni. Kılıç yanında mı?" iddiasında bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Mustafa Sönmez’i eleştirerek, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavisini sürdürüyor biliyor musunuz. Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecek misiniz?" diye sordu.









"HOCAMIZIN DURUMU OLDUKÇA İYİ"



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavi sürecinin hafif semptomlarla devam ettiği ve durumunun iyi olduğu açıklanmıştı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, 10 Mart 2021 tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu.



Orhan; "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" dedi.

