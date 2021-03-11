Şiddet mağduru Tuğçe Çepni yaşamak istiyor: Öldürünce mi tutuklayacaksınız!

Sarıyer'de yaşayan biri engelli 3 çocuk annesi Tuğçe Çepni (30), alkol bağımlısı eşi Ömer Faruk Çepni'den 10 yıllık evliliği boyunca defalarca şiddet gördü, hastanelik oldu. Defalarca ihanete uğrayan Tuğçe Çepni, gidecek yeri olmadığı için Kadın Sığınma Evi'ne sığındı. Ancak eşinin kendisini ikna etmesi, düzeleceğini söylemesi üzerine çocukları için evine geri döndü.



Ancak şiddet son bulmadı. Çocukları için yıllarca sabreden Tuğçe Çepni en son gördüğü şiddet canına tak edince evi terk etmek zorunda kaldı.



Mağdur kadın, üç çocuğuyla eşinin ağabeyi Osman Yılmaz Çepni ve eşinin evine sığınmak zorunda kaldı. Ancak eşinin tehditleri yine sürdü.



SERBEST BIRAKILDI

Ömer Faruk Çepni, önce ağabeyi Osman Yılmaz Çepni'nin işyerini silahla bastı, ardından evine giderek camları tekmeledi, 'Sizi öldüreceğim' diyerek tehditler savurdu.



Tuğçe Çepni ve Osman Yılmaz Çepni, polise giderek şikayette bulundu. Ömer Faruk Çepni, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.



BOŞANMA DAVASI AÇTI

Geçtiğimiz hafta boşanma davası açan Tuğçe Çepni eşinin hak ettiği cezaya çarptırılmasını ve çocuklarının velayetini almak istiyor. Yıllardır gördüğü şiddetin cezasız kalmasına artık sessiz kalmayan Çepni, 'Öldürünce mi tutuklayacaksınız?' diyerek sitem etti.



KALACAK YERİM YOK

Biri hidrosefali hastası üç çocuğuyla eşinin ağabeyinin evinde kalmak zorunda kalan Tuğçe Çepni yardım kuruluşlarına ve hayırseverlere seslendi. Çocukları için maddi destek bekleyen kadın, 'Sesimi duysunlar' ifadelerini kullandı.